El Atlético pisa por primera vez el Tottenham Stadium con la idea de "seguir jugando el partido que empezamos en el Metropolitano"

Eliminatoria encarrilada, pero no cerrada. Bajo esa premisa desembarca el Atlético de Madrid en Londres, donde este miércoles (Movistar Liga de Campeones; 21.00) intentará certificar su presencia en cuartos de final de la Champions. Competirá allí contra el Tottenham, y contra las sorpresas, para intentar evitar lo que se supone que será un intento de encerrona en busca de un casi imposible en un campo en el que los rojiblancos jugarán por primera vez en su historia.

Suele decirse que esas, las primeras veces, nunca se olvidan. Intentarán Simeone y los suyos que sea para bien el recuerdo, y no torne en pesadilla tras el gran papel de la ida. "Vamos a intentar jugar el partido que empezamos en el Metropolitano y según se den ciertas situaciones, veremos lo que podemos hacer. Tenemos que llevar el partido a un lugar donde le podemos hacer daño. El Tottenham estará apoyado con el entusiasmo de la gente por todo lo que representa la Liga de Campeones", afirmó el entrenador argentino en la rueda de prensa en la víspera del encuentro.

"Tenemos que seguir compitiendo de la manera que hacemos desde los últimos años. Unos hemos llegado más lejos y otros menos, pero el nivel competitivo sigue estando. No me imagino otra situación que no sea sacar el partido adelante", añadió el Cholo, que no podrá contar con Pablo Barrios en la medular.

Sin Oblak, turno para Musso

Tampoco podrá utilizar a Oblak, aunque su ausencia ahora no es un quebradero de cabeza como lo fue antaño. Ocupará su lugar un Juan Musso sobre el que Simeone se deshizo en elogios. "Siempre hablamos con Musso. Ha entrado muy bien en el grupo y en el equipo. Está jugando a un muy buen nivel y ojalá pueda seguir manteniendo el nivel", declaró el argentino.

Simeone y Cardoso. / DANIEL HAMBURY / EFE

El resto apunta a ser lo habitual, con Marcos Llorente pasando al centro del campo y con Julián Alvarez, 13 goles en sus últimos 16 partidos en la Liga de Campeones, y Antoine Griezmann, en un momento formidable, en la delantera.

Marc Pubill, Robin Le Normand, David Hancko y Matteo Ruggeri apuntan a la línea defensiva, con Giuliano Simeone y Ademola Lookman por los extremos y Johnny Cardoso y el citado Llorente por el medio, aunque Simeone dispone de alternativas y posibilidades como Alex Baena, Nico González, Koke o Nahuel Molina, goleador en la ultima victoria contra el Getafe (1-0).

Un once descansado

De todos los previsibles titulares en Londres, solo Musso y Pubill jugaron de inicio contra el Getafe. Ni Hancko ni Le Normand ni Ruggeri ni Cardoso, sin minutos en todo el partido; ni tampoco Giuliano, Llorente, Lookman, Julián Álvarez y Griezmann, que sí salieron avanzada la segunda parte del último choque liguero, para tener a todos listos contra el Tottenham.

El delantero nigeriano del Atlético de Madrid, Ademola Lookman (d), con el balón ante el defensa español del Tottenham, Pedro Porro, durante el encuentro correspondiente a la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones que disputan este martes Atlético de Madrid y Tottenham en el estadio Metropolitano. / JUANJO MARTIN / EFE

Enfrente, su rival aspira a lograr la machada de remontar el 5-2 encajado en la ida en el Metropolitano en un partido que quedó marcado por la mala actuación de Antonín Kinsky, que cometió dos graves errores y condicionó seriamente las opciones del conjunto londinense en la eliminatoria.

Otro de los puntos negativos que dejó el duelo fue el choque de cabezas en el tiempo de descuento de Cristian 'Cuti' Romero y Joao Palhinha, que provocó que ambos jugadores se perdiesen el partido ante el Liverpool. El argentino está disponible y el portugués es baja para la vuelta de octavos de final.

El Tottenham, al borde del descenso en Premier

Los 'Spurs' se aferran a sus buenos resultados como local en la fase anterior de la Liga de Campeones, donde firmaron un pleno de victorias (cuatro de cuatro), con 10 goles a favor y ninguno en contra tras imponerse por 2-0 al Borussia Dortmund, 3-0 al Slavia de Praga, 4-0 al Copenhague y 1-0 al Villarreal.

El equipo del norte de Londres, que llega tras lograr un valioso empate ante el Liverpool gracias a un gol en el minuto 90 de Richarlison, afronta el duelo en un momento especialmente delicado, ya que no conoce la victoria en la Premier League en 2026, con un balance de cinco empates y siete derrotas. Esa racha le ha llevado hasta la decimosexta posición, a solo un punto de los puestos de descenso, a falta de ocho jornadas para el final.

La temporada de los londinenses está marcada por la irregularidad y una profunda crisis de resultados en el campeonato doméstico que desembocó en la destitución de Thomas Frank y la llegada de Igor Tudor, que no ha tenido el inicio esperado, con un balance de cuatro derrotas y un empate en sus primeros cinco partidos.

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El equipo está además condicionado por una larga lista de lesiones de jugadores importantes como Rodrigo Bentancur, James Maddison, Dejan Kulusevski, Mohammed Kudus y Joao Palhinha. Ya están disponibles Lucas Bergvall y Destiny Udogie, igual que el 'Cuti' Romero, tras el golpe en la cabeza de la ida, para afrontar la remontada. Richarlison es baja por sanción y Conor Gallagher es duda por enfermedad.