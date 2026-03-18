SUCESOS
Apartado un profesor de un colegio del Opus Dei por presuntos abusos a tres menores en Mirasierra
El docente está siendo investigado por unos hechos denunciados a la Policía que habrían ocurrido hace dos años durante un campamento de verano
EFE
Un profesor del colegio El Prado de Madrid, vinculado al Opus Dei, ha sido apartado de sus funciones y es investigado por presuntos abusos a tres menores hace dos años, en un caso que ha sido denunciado a la Policía.
Según informa el portal de información católica Infovaticana, el docente es miembro numerario del Opus y los hechos tuvieron lugar hace aproximadamente dos años durante un campamento de verano del club juvenil Amura en Mirasierra.
Tras informar a las familias, la dirección de ese colegio privado del grupo Fomento de Centros de Enseñanza, controlado por el Opus, ha apartado al profesor de sus funciones y puso el caso en conocimiento de la Policía, que lo está investigando.
Se trata de un colegio bilingüe no mixto, solo para chicos, que se ubica en Mirasierra y ofrece Primaria, Secundaria y Bachillerato.
La plataforma destaca la respuesta "inmediata y contundente" del colegio, mediante la separación del docente y la comunicación directa a las familias y a las autoridades, lo que refleja "una intervención orientada a la protección del menor y a la depuración de responsabilidades desde el primer momento, sin priorizar la contención del impacto mediático".
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