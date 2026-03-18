AlphaSniper vs Plex: qué se sabe del reto viral en el Circuito del Jarama en Madrid

AlphaSniper y Plex son dos de los creadores de contenido más conocidos en el mundo hispanohablante. Con 4.8 millones de suscriptores en YouTube y 14 millones de seguidores respectivamente, David Díaz y Daniel Alonso (pues estos son sus nombres reales), se han convertido en dos de los YouTubers más seguidos a nivel nacional. Ahora, un reto viral los une para protagonizar el que promete ser uno de los duelos más emocionantes del mundo influencer.

Alpha, que es conocido por tener coches de alta gama, grabó un vídeo retando a Plex a una carrera en el circuito de Jarama después de que este presumiese la compra de un nuevo Porsche 911 GT3 RS para correr en circuitos cerrados. La publicación no tardó en hacerse viral y Plex decidió aceptar la propuesta a través de un vídeo que inmortalizó en su canal de YouTube.

Un reto entre un Lamborghini y un Porsche

"Plex, espero tu llamada", así retaba AlphaSniper también a través de su cuenta de Instagram al creador de contenido, mientras posaba acompañado de sus dos Lamborghini. Así, por alusiones, el de Toro llamó en directo a Alpha en su último vídeo de YouTube, para aceptar el reto y quedar con él en persona en Madrid, donde establecerán las bases de la carrera.

AlphaSniper en su vídeo de YouTube dirigiéndose a Plex / YouTube

Aunque aún se desconoce la fecha, la localización parece estar clara, y es que será el Circuito de Jarama, en Madrid, el lugar escogido para el reto viral. En cuanto a los vehículos, AlphaSniper anunciaba que su participación en la carrera sería con su Lamborghini Huracán, un coche de alta gama que destaca por sus líneas definidas y su aerodinámica diseñada para "contrarrestar el aire y domar la carretera".

Plex posaba junto a su nuevo Porsche en Instagram / @plex

En un intento de batir al empresario e inversor español, Plex participará con su Porsche 911 GT3 RS, una versión modificada pensada en las carreras y valorada en más de 250.000 euros. El creador de contenido confesaba que su compra había sido un sueño cumplido: "Es el coche de mis sueños, esto significa, no tanto el coche, significa todo lo que ha tenido que suceder para llegar a este momento".

Otro evento viral: La Velada del Año VI

Además de la carrera contra AlphaSniper, y de su reciente relación con la cantante Aitana Ocaña, otro evento viral mantiene a Plex en los titulares. La semana pasada, el creador confirmaba su participación en La Velada del Año VI, en una presentación dirigida por Ibai Llanos, que fue vista por cientos de miles de personas de todo el mundo en diversas plataformas.

Cartel Oficial del combate entre Plex y Fernanfloo en La Velada del Año VI / La Velada del Año VI en Instagram

El combate, que le enfrentará al salvadoreño Fernanfloo, se ha consolidado como uno de los platos fuertes de la cita que ya es considerada una de las más señaladas del calendario del entretenimiento. Entre tantos eventos, el que podría ser uno de los hombres más conocidos de internet tendrá que ser capaz de conjugar su faceta de boxeador con sus famosas "vueltas al mundo", sin descuidar su relación ni perder de vista el próximo reto de velocidad en la capital.