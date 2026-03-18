Almeida señala a Puente por los retrasos en los AVE: "No nos merecemos un ministro que ha mentido con 46 muertos"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha espetado al titular de Transporte, Óscar Puente, tras las incidencias registradas esta mañana en Atocha que sólo está pendiente de la red social 'X' y que España no se merece "a un ministro que ha mentido con 46 muertos", en referencia al accidente ferroviario en Adamuz.

Después de presentar Nuevo Azca, el primer edil ha sido preguntado por los retrasos registrados desde primera hora de esta mañana en los trenes de alta velocidad como consecuencia de una incidencia en los sistemas de señalización.

"No sabemos nada de Óscar Puente más que por 'X' y que los españoles no nos merecemos un ministro que ha mentido con 46 muertos porque sabemos que ha habido irregularidades graves por parte de Adif, tanto en la conservación y mantenimiento de la vía como en la gestión después del accidente", ha espetado el regidor.

Noticias relacionadas

Almeida ha aseverado que los españoles se preguntan "cómo es posible que esa vía se pudiera romper 22 horas antes de que se produjera el accidente y nadie en Adif ni en Renfe se enterara de lo que estaba pasando".