Atención alérgicos de Madrid: esta primavera será "una de las más duras" por las últimas lluvias

Estornudos, lagrimeo, mucosidad... Son los síntomas propios de la alergia estacional que muchos madrileños ya están notando. Y es que, según la previsión de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEIAC), que ha presentado este miércoles en Madrid, las condiciones meteorológicas registrados en los primeros meses del año están marcando el inicio de la temporada de alergias al polen. Las abundantes lluvias del invierno y las temperaturas son factores que están condicionando la liberación de polen de diferentes especies.

Aunque las gramíneas son las responsables de la mayor parte de las alergias respiratorias en España, no son el único tipo de polen que influye en la intensidad de la sintomatología. En Madrid, al igual que en otras ciudades como Barcelona o Valencia, hay una gran incidencia de las cupresáceas, como el ciprés. Sin embargo, como alerta el presidente de la SEAIC, el doctor Ignacio Dávila, el cambio climático y la contaminación están transformando el patrón tradicional de las alergias al polen, que ya no se limitan únicamente a la primavera: comienzan antes y se prolongan durante más tiempo.

De niveles moderados a intensos

De acuerdo a la estimación de los alergólogos, esta primavera "se espera que los niveles de gramíneas presentes diferencias significativas según la región". En el centro peninsular, se prevén niveles moderados a intensos en la Comunidad de Madrid, Castilla y León y Castilla-La Mancha. Se esperan "picos especialmente elevados" en Toledo y Madrid, donde "podrían alcanzarse concentraciones de grano por metro cúbico de aire".

Según el doctor Juan José Zapata, ha sido el tercer año más cálido de la serie desde 1961. En distintas regiones de España se ha registrado un aumento generalizado de las temperaturas, en línea con la tendencia global, donde la media planetaria se sitúa cerca de 1,5 °C por encima de los niveles preindustriales.

“Podemos calificar 2025 como un año muy cálido”, explica el especialista. “Aunque haya habido episodios puntuales de nieve o madrugadas frías, en conjunto las temperaturas han sido elevadas, lo que condiciona el desarrollo de la vegetación y los ciclos naturales”.

El platanero es una de las especies que más alergia causa a los madrileños / Ferran Nadeu

En cuanto a las precipitaciones, el experto señala que han sido abundantes y, en algunos casos, causaron daños en varias zonas del país. En la España peninsular, la lluvia acumulada alcanzó alrededor del 109 % de la media, superando los valores habituales, mientras que Canarias registró incluso un mes ligeramente más frío de lo normal. Baleares y la Península se encuentran así en un escenario de alto impacto por la humedad, que afecta no solo al polen sino a otros procesos ambientales.

“El año 2025 se sitúa como el octavo más húmedo del siglo XXI”, añade el alergólogo. Sobre enero de 2026, apunta que ha sido más o menos normal, aunque con precipitaciones que superaron ampliamente la media en la Península, llegando al 185 %, lo que refuerza la importancia de seguir monitoreando estos fenómenos.

Madrid superó las previsiones el año pasado

“El comportamiento del polen la pasada primavera ha sido bastante fiel a nuestras previsiones”, señala el doctor Juan José Zapata. Se había previsto niveles moderados de polen de gramíneas, pero" llevamos dos años en los que estos niveles se han desviado de la media, aumentando notablemente.

En el mapa actual que se presenta para este año, se confirma que habrá una colonización notable de hasta 6.000 granos por metro cúbico en la Comunidad de Madrid, situándola entre las zonas con mayor presencia de polen. Esto refleja cómo las condiciones climáticas recientes, con temperaturas más cálidas y precipitaciones abundantes, están favoreciendo la proliferación de estas plantas.

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