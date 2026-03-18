Alcobendas acoge la World Climbing Series Comunidad de Madrid 2026

La gran cita del calendario internacional de la escalada, World Climbing Series Comunidad de Madrid 2026, aterriza en el municipio madrileño de Alcobendas del 28 al 31 de mayo para volver a situar, por segundo año consecutivo, a la Comunidad de Madrid en el epicentro de la escalada profesional.

La presentación oficial del evento tendrá lugar este jueves 19 de marzo, a las 11.00 horas, en la sala de prensa del Ayuntamiento de Alcobendas.

La competición, organizada por World Climbing, la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME) y Prensa Ibérica, con el apoyo del Consejo Superior de Deportes, la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de Alcobendas, contará en esta edición con dos disciplinas para la alta competición: bloque y velocidad.

Cerca de 300 atletas en las categorías absoluta femenina y masculina se reunirán en la explanada del Polideportivo Municipal José Caballero, un espacio que permitirá acoger las dos pruebas del circuito internacional, bloque y velocidad, así como las actividades paralelas en un entorno amplio y accesible para el público.

Tras el éxito el pasado año de la IFSC Climbing World Cup Comunidad de Madrid 2025, la nueva denominación World Climbing Series refuerza la dimensión internacional del circuito y sitúa a la Comunidad de Madrid y a Alcobendas dentro del calendario global de escalada de élite. Se trata de una parada estratégica dentro de un circuito que recorre distintos países y que reúne a los mejores especialistas del mundo en cada disciplina.

La combinación de élite internacional, talento nacional y un formato abierto al público sitúa a la World Climbing Series Comunidad de Madrid 2026 como una de las grandes citas del calendario deportivo del año.

La rueda de prensa para presentar esta gran cita de la escalada en la Comunidad de Madrid comenzará con las palabras de bienvenida de Aitor Moll, consejero delegado de Prensa Ibérica, que cederá la palabra a Marco Scolaris, presidente de World Climbing.

Seguidamente, tomará el testigo Finuco Martínez, CEO de B3 Sportainment, para dar paso a una ronda de preguntas a los atletas Guillermo Peinado y María Laborda.

Tras la intervención de Bernat Clarella, presidente de la Federación Española de Deporte de Montaña y Escalada, será el turno para José Luis Rubayo, presidente de la Federación Madrileña de Montaña y Escalada.

Noticias relacionadas

El broche al encuentro lo pondrán Jesús Tortosa, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Alcobendas, y Alberto Tomé, director general de Deportes de la Comunidad de Madrid.