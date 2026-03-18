Aída Nizar interrumpe a gritos un discurso de Milei en Madrid y emocionada, se rinde a él: "Naciste para ser presidente"

El Madrid Economic Forum celebrado el pasado fin de semana sigue dando contenido viral. En este caso, a cuentas de la intervención que protagonizó el presidente argentino Javier Milei, en la que irrumpió por 'sorpresa' una espontánea de rostro conocido en la televisión española.

Mientras Milei daba su discurso ante los cientos de asistentes, Aída Nizar, en primera fila, se preparaba para dar la nota, o el grito, mejor dicho.Y es que la televisiva, previa petición de que la escena fuera grabada, se levantó de silla en un punto y seguido de Milei, y se puso a alabarle a viva voz.

"¡Naciste para ser presidente, Milei! ¡Bravo!", le dijo, antes de repetir. "¡Naciste para ser presidente!". A lo que Milei le respondió desde el estrado: "Gracias", un gesto que Nízar celebró, brazos en alto.

Posteriormente, subió el vídeo a sus redes sociales, acompañado del siguiente texto: "¡Nació para ser presidente! El presidente que todos desearíamos tener . Gradioso Fórum Económico, brillante, organización con colosales oradores…. Mucho mucho aprendizaje".

¿Quién es Aída Nizar?

Aída Nízar es una personalidad de la televisión española nacida en Valladolid en 1975, conocida sobre todo por saltar a la fama en “Gran Hermano 5” en 2003. Desde entonces se ha convertido en un rostro muy reconocible de la prensa del corazón y de los realities, con una imagen muy asociada a la provocación, el enfrentamiento televisivo y un estilo muy histriónico.

Tras aquel primer salto mediático, participó en otros formatos como “Supervivientes”, “GH VIP 5” y distintos programas de Mediaset, además de colaborar en tertulias y espacios de crónica social. Parte de su notoriedad viene de que ha sido una de las figuras más polémicas de este tipo de televisión, algo que incluso recogen perfiles de Telecinco al resumir su trayectoria pública.

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Fuera de esa faceta televisiva, varios medios señalan que antes y después de su etapa más visible en televisión también ha trabajado en radio y en proyectos personales ligados al diseño, las reformas y su actividad en redes sociales. En 2026 volvió a estar de actualidad por anunciar su regreso a un nuevo reality en España, lo que confirma que sigue siendo un personaje mediático reconocible dentro del mundo del entretenimiento y la televisión popular.