Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
OMODA Madrid es ModaPalacete de FortunyUrbanizaciones ilegalesPasea MadridRetrasos AVE MadridShakiraMetro de MadridRetrasos Cercanías PozueloPremio AENA
instagramlinkedin

DISCOTECAS

Adiós al Palacete de Fortuny: cierra una de las discotecas más exclusivas de Madrid por "embargo de bienes y salida a subasta"

El mítico local, que se inauguró a finales de los años 90, cuenta con una superficie construida de 1.178 metros cuadrados, está dividido en tres plantas y cuenta con una terraza jardín

El local ha sido punto de encuentro de la élite social, empresarios, celebridades de la talla de Brad Pitt y amantes del ocio nocturno de lujo

El local ha sido punto de encuentro de la élite social, empresarios, celebridades de la talla de Brad Pitt y amantes del ocio nocturno de lujo

Victoria Saulyak

Victoria Saulyak

Madrid

Madrid dice adiós a una de sus discotecas más emblemáticas. El icónico Palacete de Fortuny, en pleno distrito de Chamberí, cerró de forma definitiva sus puertas el pasado fin de semana tras más de 30 años como uno de los templos más exclusivos del ocio nocturno de la capital. El local ha sido punto de encuentro de la élite social, empresarios, celebridades de la talla de Brad Pitt y amantes del ocio nocturno de lujo.

Este palacete del siglo XIX del barrio de Almagro pasó en 2022 a manos de un nuevo propietario. Hasta entonces el dueño era el empresario Javier Merino. En las redes de Fortuny, se anunciaba hace unos días que el pasado fin de semana sería el último al "perderse la propiedad" por "el embargo de los bienes y su salida a subasta".

Esta situación se lleva agravando desde el pasado mes de enero, cuando el Ayuntamiento de Madrid dictó una orden de clausura, y el propio cierre del recinto del Jardín de Fortuny, por el incumplimiento de la licencia.

Palacete de Fortuny, en Madrid

Palacete de Fortuny, en Madrid / REDES

Cierra uno de los lugares más icónicos del ocio nocturno en Madrid

El mítico local, que se inauguró a finales de los años 90, cuenta con una superficie construida de 1.178 metros cuadrados, está dividido en tres plantas y cuenta con una terraza jardín. Entre salones elegantes, reservados privados y una cuidada oferta gastronómica y de cócteles, Fortuny logró consolidarse como uno de los lugares más representativos del ocio nocturno de lujo en la capital que marcaron una época en la vida nocturna de Madrid.

Palacete de Fortuny, en Madrid

Palacete de Fortuny, en Madrid / FORTUNY HOME CLUB

El cierre del exclusivo local se suma al de otras discotecas míticas que marcaron la historia de la noche madrileña como Pacha Madrid, Joy Eslava o Macumba Madrid. En los últimos años, el ocio nocturno madrileño ha experimentado una transformación notable. Mientras algunas discotecas históricas han cerrado o han perdido protagonismo, han surgido nuevos espacios que buscan reinventar la forma de salir de noche.

Noticias relacionadas

Las mejores discotecas de Madrid

Con un amplio listado de discotecas y clubs donde bailar al ritmo de la música, el cierre del Palacete de Fortuny no supone nada grave para los amantes del ocio nocturno. Si lo que busas es dar con las mejores discotecas de Madrid, entre las más recomendadas se encuentran Archy, Club Malasaña, Lucky Dragon, Teatro Magno, Teatro Eslava, Macera Club, Lula Club, Goya Social Club, Uñas Chung Lee o Cha Chá The Club.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Es oficial: hoy abre el nuevo centro comercial a poco más de media hora de Madrid con conciertos, 'foodtrucks' y más
  2. La Comunidad de Madrid ofrece 350.000 nuevas plazas para disfrutar de la jubilación: cómo inscribirse en las Rutas Culturales del Imserso
  3. Así serán las tres nuevas colinas de Madrid con la tierra del soterramiento de la A-5: se parecerán a las ‘Siete Tetas’ de Vallecas
  4. Las madrileñas Alfonso X El Sabio y la Carlos III ocupan el segundo y el tercer puesto de las universidades más innovadoras de España, según Forbes
  5. El Real Madrid estrena 'En el corazón de la Decimoquinta': los mejores momentos de la Champions 2024 desde dentro
  6. El 'desmadre' publicitario que desluce la Plaza Mayor de Madrid: 'Como ven que no hay ninguna sanción, todo el mundo hace lo que quiere
  7. Los 100 mejores colegios de España en 2026: Madrid destaca en educación privada e internacional según Forbes
  8. Madrid actualizará este verano su catálogo de especies protegidas tras más de 30 años sin cambios

Un gran parque central, reorganización de la movilidad y seguridad reforzada: Madrid presenta el proyecto de remodelación de Azca

Un gran parque central, reorganización de la movilidad y seguridad reforzada: Madrid presenta el proyecto de remodelación de Azca

Nace un hipopótamo pigmeo en un zoo de Polonia

La comisaría de la Policía Local de Toledo ya tiene fecha de inicio de obras: más de 2.000 metros cuadrados

La comisaría de la Policía Local de Toledo ya tiene fecha de inicio de obras: más de 2.000 metros cuadrados

La rotonda de Móstoles que pone en aprietos a quienes se examinan del carnet de conducir en Madrid

La rotonda de Móstoles que pone en aprietos a quienes se examinan del carnet de conducir en Madrid

Adiós al Palacete de Fortuny: cierra una de las discotecas más exclusivas de Madrid por "embargo de bienes y salida a subasta"

Adiós al Palacete de Fortuny: cierra una de las discotecas más exclusivas de Madrid por "embargo de bienes y salida a subasta"

Kiko Matamoros asume su responsabilidad y asegura que ya ha pagado casi todo a Hacienda

Kiko Matamoros asume su responsabilidad y asegura que ya ha pagado casi todo a Hacienda

20 regalos de última hora para el Día del Padre que aún llegan a tiempo

20 regalos de última hora para el Día del Padre que aún llegan a tiempo

Aída Nizar interrumpe a gritos un discurso de Milei en Madrid y emocionada, se rinde a él: "Naciste para ser presidente"

Aída Nizar interrumpe a gritos un discurso de Milei en Madrid y emocionada, se rinde a él: "Naciste para ser presidente"