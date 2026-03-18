DISCOTECAS
Adiós al Palacete de Fortuny: cierra una de las discotecas más exclusivas de Madrid por "embargo de bienes y salida a subasta"
El mítico local, que se inauguró a finales de los años 90, cuenta con una superficie construida de 1.178 metros cuadrados, está dividido en tres plantas y cuenta con una terraza jardín
Madrid dice adiós a una de sus discotecas más emblemáticas. El icónico Palacete de Fortuny, en pleno distrito de Chamberí, cerró de forma definitiva sus puertas el pasado fin de semana tras más de 30 años como uno de los templos más exclusivos del ocio nocturno de la capital. El local ha sido punto de encuentro de la élite social, empresarios, celebridades de la talla de Brad Pitt y amantes del ocio nocturno de lujo.
Este palacete del siglo XIX del barrio de Almagro pasó en 2022 a manos de un nuevo propietario. Hasta entonces el dueño era el empresario Javier Merino. En las redes de Fortuny, se anunciaba hace unos días que el pasado fin de semana sería el último al "perderse la propiedad" por "el embargo de los bienes y su salida a subasta".
Esta situación se lleva agravando desde el pasado mes de enero, cuando el Ayuntamiento de Madrid dictó una orden de clausura, y el propio cierre del recinto del Jardín de Fortuny, por el incumplimiento de la licencia.
Cierra uno de los lugares más icónicos del ocio nocturno en Madrid
El mítico local, que se inauguró a finales de los años 90, cuenta con una superficie construida de 1.178 metros cuadrados, está dividido en tres plantas y cuenta con una terraza jardín. Entre salones elegantes, reservados privados y una cuidada oferta gastronómica y de cócteles, Fortuny logró consolidarse como uno de los lugares más representativos del ocio nocturno de lujo en la capital que marcaron una época en la vida nocturna de Madrid.
El cierre del exclusivo local se suma al de otras discotecas míticas que marcaron la historia de la noche madrileña como Pacha Madrid, Joy Eslava o Macumba Madrid. En los últimos años, el ocio nocturno madrileño ha experimentado una transformación notable. Mientras algunas discotecas históricas han cerrado o han perdido protagonismo, han surgido nuevos espacios que buscan reinventar la forma de salir de noche.
Las mejores discotecas de Madrid
Con un amplio listado de discotecas y clubs donde bailar al ritmo de la música, el cierre del Palacete de Fortuny no supone nada grave para los amantes del ocio nocturno. Si lo que busas es dar con las mejores discotecas de Madrid, entre las más recomendadas se encuentran Archy, Club Malasaña, Lucky Dragon, Teatro Magno, Teatro Eslava, Macera Club, Lula Club, Goya Social Club, Uñas Chung Lee o Cha Chá The Club.
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