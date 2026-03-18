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Pasea Madrid 2026 abre reservas: así puedes conseguir entradas gratis desde hoy para visitar búnkeres, palacios ocultos y jardines históricos
En ocasiones anteriores se han repetido localizaciones como el búnker del Capricho, el Pabellón de los Hexágonos, el Monumento a Alfonso XII o la Quinta de la Fuente del Berro
Buenas noticias para los madrileños que quieran descubrir los sitios más desconocidos de la capital. Este miércoles 18 de marzo se abre el plazo de reservas para una nueva edición de Pasea Madrid, el programa de visitas guiadas del ayuntamiento de la capital con las que los ciudadanos podrán conocer algunos de los espacios históricos de la Comunidad.
De momento no se han dado a conocer las visitas guiadas ni los itinerarios temáticos de esta primera edición de 2026, pero en ocasiones anteriores se han repetido localizaciones como el búnker del Capricho, el Pabellón de los Hexágonos, el Monumento a Alfonso XII o la Quinta de la Fuente del Berro.
¿Cómo puedo conseguir las entradas para Pasea Madrid 2026?
Como en ocasiones anteriores, el acceso a la plataforma de reservas será escalonado respondiendo a criterios de edad. Eso sí, si te quedas sin entradas, no te preocupes, pues la iniciativa se convoca en varias ocasiones a lo largo del año.
El 18 de marzo se abrirá la plataforma de reservas para las visitas destinadas a mayores de 65 años a partir de las 10:00. No será hasta las 12:00 cuando se abran las inscripciones a las visitas para todos los públicos a través de este enlace.
No es necesario registrarse previamente para solicitar plaza, pero sí se pide a los solicitantes rellenar un formulario con los siguientes datos: nombre y dos apellidos, número de DNI, NIE o pasaporte, número de teléfono de contacto y dirección de correo electrónico. Entre los requisitos establecidos también se especifica que solo es posible registrarse en cada temática una única vez y hasta un máximo de tres diferentes.
Una vez completada la inscripción y compradas las entradas, los más rápidos recibirán un justificante por correo electrónico, indicando el nombre de la visita, fecha, hora, punto de encuentro y sus datos personales proporcionados. Aquí también se encuentra la opción de cancelar la reserva en caso de no poder acudir finalmente a la cita.
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