Las deportivas de 'running' de Isabel Díaz Ayuso con guiño a Madrid: una edición especial que ya tiene lista de espera

El pasado domingo se celebró la Carrera del Agua en Madrid, una iniciativa que conecta el deporte con el uso responsable del agua. El evento fue organizado por el Canal de Isabel II en el marco de su 175 aniversario y reunió a 6.000 corredores, entre los que se encontraba la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

La política, como amante del running, se unió como una más a la carrera y se enfrentó a la modalidad de 10 kilómetros con el dorsal número 175. Terminó el recorrido en 1 hora y 16 segundos, tal y como informa la organización. Consiguió el puesto 660 en la clasificación general y el 119 en su categoría, lo que ha despertado el interés en su técnica, equipación y entrenamientos.

Y es que había algo que destacaba en Ayuso a lo largo de la carrera: sus zapatos. Son muchos los que se fijaron en el estilismo de la presidenta en la jornada del domingo, donde destacaba el modelo de zapatillas empleado para completar la carrera.

Unas zapatillas especialmente diseñadas para la Media Maratón de Madrid de 2026

Las zapatillas de Ayuso eran, sin duda, el broche de oro de un estilismo inspirado al completo en el agua. Si bien la política eligió tonos azules para su ropa, las zapatillas de correr eran las claras protagonistas. Son de la marca Joma, del modelo R.2000, de la edición 26 Media Maratón Madrid. En el propio nombre se identifica que este diseño está hecho en colaboración con la capital, un detalle que habría gustado en el entorno de la presidenta.

Esta edición de deportivas verdes y azules están diseñadas especialmente para la Media Maratón de Madrid de 2026, que se celebrará el próximo 22 de marzo. La marca indica que son adecuadas para varias distancias y ritmos y que funcionan a la perfección tanto en carrera ligera como en sesiones largas.

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El modelo que llevó Ayuso está claramente inspirado en la ciudad de Madrid, a juzgar por el diseño de nubes blancas y las cinco estrellas. Lo que más destaca en el lateral es la frase 'De Madrid al Cielo', un famoso dicho popular. Estas deportivas están disponibles en un amplio abanico de tallas por el precio de 120 euros. Eso sí, si quieres hacerte con ellas, será mejor que no lo pienses mucho, pues ya se están agotando en algunos números.