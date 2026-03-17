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Vetusta Morla anuncia su regreso a los escenarios en 2026 con 'Gira de vuelta. Canciones de ida': entradas a la venta a partir de esta fecha

Tras dos años de descanso, Vetusta Morla confirma su vuelta a los escenarios en 2026

Todavía no se han revelado las localidades ni las fechas específicas en las que actuarán

Todavía no se han revelado las localidades ni las fechas específicas en las que actuarán / Europa Press

Victoria Saulyak

Victoria Saulyak

Madrid

Buenas noticias para los amantes del indie. Vetusta Morla ha anunciado oficialmente su vuelta a los escenarios con 'Gira de vuelta. Canciones de ida', un tour que marca el cierre de su descanso de dos años comenzado en 2024.

Como era de esperar, el comunicado ha generado gran expectación entre los seguidores, que ya se preguntan cuándo serán las fechas en las que los cantantes volverán a entonar 'Maldita dulzura', 'Copenhague' o Consejo de sabios'.

Sin embargo, todavía no se han revelado las localidades ni las fechas específicas en las que actuarán. Desde su página web han comentado que este detalle se conocerá pronto, dejando en espera a miles de fans impacientes por conocer más.

Entradas para Vetusta Morla

Los de Tres Cantos acompañaban el anuncio de su vuelta con un vídeo en el que se mostraba un pasillo que conducía a un lugar de ensayo, donde se les puede ver mientras ensayan. Durante el vídeo, los tres miembros de Vetusta Morla conversan brevemente y, al final, se confirma que su regreso será en 2026, además de informar cuándo se pondrán a la venta las entradas.

Aunque continúe la incógnita en torno a los conciertos, ya se tienen fechas precisas para la preventa y venta general de tickets. Los seguidores podrán acceder a la compra de entradas estos días:

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  • Jueves 26 de marzo a las 12:00 horas se abrirá la venta general para todo el público.

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