CONCIERTOS
Vetusta Morla anuncia su regreso a los escenarios en 2026 con 'Gira de vuelta. Canciones de ida': ya se sabe la fecha en la que actuarán en Madrid
Tras dos años de descanso, Vetusta Morla confirma su vuelta a los escenarios en 2026
Buenas noticias para los amantes del indie. Vetusta Morla ha anunciado oficialmente su vuelta a los escenarios con 'Gira de vuelta. Canciones de ida', un tour que marca el cierre de su descanso de dos años comenzado en 2024.
Como era de esperar, el comunicado ha generado gran expectación entre los seguidores, que ya se preguntan cuándo serán las fechas en las que los cantantes volverán a entonar 'Maldita dulzura', 'Copenhague' o Consejo de sabios'.
Sin embargo, solo siete ciudades serán testigos del regreso de la banda madrileña. La preventa de entradas empieza el martes 24 de marzo y la venta general, el jueves 26.
Entradas para Vetusta Morla
Los de Tres Cantos acompañaban el anuncio de su vuelta con un vídeo en el que se mostraba un pasillo que conducía a un lugar de ensayo, donde se les puede ver mientras ensayan. Durante el vídeo, los tres miembros de Vetusta Morla conversan brevemente y, al final, se confirma que su regreso será en 2026, además de informar cuándo se pondrán a la venta las entradas. Así, las siete ciudades elegidas para 'Gira de vuelta. Canciones de ida' son:
- Barcelona, Palau Sant Jordi: 2 de octubre.
- Valencia, Roig Arena: 9 de octubre.
- Pamplona, Navarra Arena: 24 octubre.
- Málaga, Auditorio Municipal Cortijo de Torres: 31 octubre.
- A Coruña, Coliseum: 07 noviembre.
- Sevilla, Live Sur Stadium: 14 de noviembre.
- Madrid, Movistar Arena: 21 noviembre.
Hay dos oportunidades para comprar entradas para disfrutar del regreso de Vetusta Morla a los escenarios. El martes de 24 de marzo a las 12.00 horas se activa la preventa exclusiva para Valientes, Comunidad Vetusta Morla, un espacio de suscripción gratuita. Por otro lado, el jueves 26 de marzo a las 12.00 horas, arranca venta general en esta web.
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