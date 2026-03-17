El Ministerio de Transportes inicia obras de emergencia en Madrid por 18,5 millones de euros tras las borrascas

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha iniciado obras de emergencia para subsanar los desperfectos causados por las borrascas de diciembre, enero y febrero en la Red de Carreteras del Estado. La inversión total estimada asciende a 18,5 millones de euros, destinados íntegramente a la mejora y reparación del firme en diversos subtramos de la Comunidad de Madrid que se vieron comprometidos por las inclemencias climáticas.

Principales autovías y carreteras afectadas por las obras de mejora

Los trabajos de rehabilitación se distribuyen por las grandes vías de acceso y circunvalación de la región. Las actuaciones principales se centran en la A-1 (del km 12 al 99), la A-3 (hasta el km 70), la A-5 (hasta el km 35), la A-42 (hasta el km 30) y la A-6 (entre los kilómetros 21 y 39). Además, se realizarán intervenciones de calado en la M-40 (del km 0,5 al 37,7) y en las carreteras de acceso al aeropuerto y zonas circundantes como la M-11, M-13 y M-14.

Rehabilitación del firme en el barrio de Ciudad Universitaria

Dentro de la ciudad de Madrid, el plan de emergencia incluye una intervención exhaustiva en el barrio de Ciudad Universitaria. Las calles que verán renovado su pavimento son Dr. Jiménez Díaz, Gregorio del Amo, Juan XXIII, Ramiro de Maeztu, José Antonio Novais, la Avenida Complutense, Profesor Aranguren, Eduardo Saavedra, Pintor El Greco y Arquitecto López Otero. Estas obras buscan restaurar la seguridad en una zona de alta densidad de tráfico institucional y estudiantil.

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Calendario de trabajos y horarios para minimizar el impacto en el tráfico

Con el fin de no colapsar la movilidad, la mayoría de los trabajos se ejecutarán en horario nocturno. No obstante, en la A-1 (a partir del kilómetro 44) se realizarán cortes de carril entre las 08:00 y las 20:00 horas. Es importante destacar que no habrá obras los fines de semana ni festivos, una medida diseñada para proteger los desplazamientos de ocio. El Gobierno estima que la ejecución total de estas reparaciones se completará en un plazo de 4 meses.