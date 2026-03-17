El tierno vídeo del embajador de Japón en Madrid para celebrar la primavera: cambia el "sakura" por los almendros en flor

El embajador de Japón en España, Hiroshi Yamauchi, publicó este lunes un vídeo para celebrar la llegada de la primavera en Madrid. En la pieza audiovisual, el diplomático destaca cómo los almendros en flor se han convertido en los protagonistas de la ciudad, supliendo la menor presencia del icónico sakura (cerezo japonés). Para Yamauchi, la floración de estos árboles en los parques y calles madrileñas representa la señal inequívoca del cambio de estación y un punto de unión natural entre Japón y España.

Nacido en Hiroshima en 1965 y graduado en Derecho por la Universidad de Kioto, Hiroshi Yamauchi es un diplomático de carrera con una trayectoria de casi cuatro décadas. Antes de su llegada a la embajada en Madrid en octubre de 2025, desempeñó el cargo de embajador en la República Argentina. Su experiencia internacional incluye misiones en Perú, México e Italia, especializándose en derecho internacional y diplomacia pública, una faceta que ahora potencia en España a través de este tipo de iniciativas cercanas y culturales.

La respuesta ciudadana: del Valle del Jerte a la Fórmula 1

La publicación del lunes despertó una calurosa acogida entre los usuarios españoles, quienes han elogiado el respeto y la amabilidad del embajador. Entre las reacciones, destacan las invitaciones para que visite enclaves emblemáticos como la Quinta de los Molinos, el Valle del Jerte en Extremadura o las celebraciones en Zaragoza.

Incluso ha habido espacio para el humor y la actualidad deportiva: algunos seguidores han propuesto, en tono distendido, plantar más árboles de cerezo en la capital si, a cambio, la tecnología japonesa de Honda garantiza un motor competitivo para el piloto Fernando Alonso. Estas interacciones reflejan la rápida sintonía que Yamauchi ha logrado establecer con la sociedad española desde su reciente nombramiento.

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El hallazgo de este martes: un sakura en la residencia

Como complemento a su mensaje sobre la primavera madrileña, el embajador ha compartido este martes un hallazgo personal: la existencia de un ejemplar de sakura tipo Somei Yoshino en los jardines de su propia residencia en Madrid. Según ha explicado, el árbol se encuentra en plena floración, coincidiendo con el inicio de la temporada de cerezos en Japón, lo que supone un cierre simbólico perfecto a su primera primavera en nuestro país tras los vídeos compartidos al inicio de la semana.