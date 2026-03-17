El Real Madrid pone a prueba su renacer visitando al City y con la carta Mbappé en el aire

Casualidad o causalidad, el Real Madrid ha empezado a funcionar justo cuando se lesionó Mbappé. Sin su estrella barrió al Manchester City en la ida de los cuartos de la Champions y encadena tres triunfos seguidos, en el que sin duda es por sensaciones el mejor tramo de la temporada de los blancos. Y en esas, en tiempos por fin de felicidad para la parroquia blanca, vuelve el francés, ya recuperado del esguince de rodilla que sufría, con todas las miradas apuntándole, y exigiéndole sumarse al buen momento colectivo de su equipo.

"Mbappé ya está disponible, mañana lo veréis", respondió sobre la posible titularidad de Mbappé Arbeloa, sin desvelar sus cartas. Juega el técnico salmantino con la gran ventaja que cosechó en la ida (3-0) gracias a la exhibición de Valverde para no tener que forzar, a priori, a su delantero. Pero todas las precauciones son pocas ante un City que ha alimentado, eso sí sin muchos fuegos artificiales, el espíritu de remontada.

"Es complicado pensar que sin el mejor jugador del mundo un equipo puede ser más competitivo, pero eso habla muy bien de la plantilla del Real Madrid, del esfuerzo de muchos de sus jugadores, de su nivel y calidad. Estoy feliz de que sin tener al mejor, la gente hable muy bien de cómo está el equipo", defendió Arbeloa, poniendo el valor el trabajo de los suyos.

Mbappé o Brahim

El salmantino tiene ahora que decidir si dar entrada poco a poco a su estrella y primar el buen rendimiento colectivo de los que han cimentado la mejor racha de sensaciones del año en el club blanco, o resetear de golpe. Sea como sea, se mostró convencido de que cualquier opción funcionará y servirá para dejar en la estacada al equipo de Guardiola.

"Kylian nos da cualidades diferentes a otros jugadores como Brahim, pero también se relaciona muy bien. Si algo tiene es que es muy inteligente, capaz de moverse muy bien a los espacios que deja el rival. Estoy deseando tenerlo en el campo, disfrutar de sus goles y en el juego va a ser muy importante", auguró.

Así las cosas, Arbeloa se guardó el as en la manga. No desveló si está ya al cien por cien, pero tampoco le descartó de inicio.Si extiende la dinámica que ha mostrado con el resto de jugadores del Real Madrid que han regresado tras lesión en los dos meses en el cargo de Arbeloa, Mbappé será suplente. Al técnico le gusta un regreso progresivo, aumentando el número de minutos en cada partido que va disputando el jugador que viene de un parón y necesita mejorar su tono físico. Aunque el francés, con sus 38 goles en 33 partidos este curso, puede recibir un trato diferente.

Paso adelante de Vinicius y Valverde

Sin él en el campo, en los cinco últimos partidos, fueron Tchouaméni y Vinícius los que dieron el triunfo ante el Benfica (2-1); Tchouaméni y Fede Valverde frente al Celta (1-2); un triplete de Fede para superar con claridad al City (3-0) y Antonio Rüdiger, Fede Valverde, Dean Huijsen y Arda Güler para golear al Elche (4-1). Tan solo un tanto de un delantero en los once que marcó el Real Madrid y una pérdida de minutos del jugador que era sustituto natural hasta la fecha de Kylian, Gonzalo García.

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"Cuando vuelva Mbappé necesitaremos que jugadores que ahora están marcando lo sigan haciendo. Kylian finaliza muchas jugadas pero estamos enfocados en que todos sigan marcando goles y nos podamos seguir repartiendo las alegrías", marcó como objetivo Arbeloa en una cuenta que se reinicia en el Etihad, uno de los estadios preferidos como visitante del astro francés.