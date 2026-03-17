El Real Madrid estrena 'En el corazón de la Decimoquinta': los mejores momentos de la Champions 2024 desde dentro

"Cómo no te voy a querer, cómo no te voy a querer, si fuiste campeón de Europa una y otra vez...". El cántico unívoco de los seguidores del Real Madrid resuena en el Bernabéu en los grandes partidos europeos. Ese espíritu ganador del club blanco, sus remontadas, las dudas en los momentos difíciles o las bromas para destensar se muestran casi dos años después con En el corazón de la Decimoquinta, el documental que cuenta desde dentro la épica del club para levantar una nueva Copa de Europa.

Y es que la del 2024 no fue solo una Champions más. Aunque podría ser rutina, la sexta 'orejona' en apenas once años fue un increíble logro para el club blanco, con alguna remontada que parecía escrita de antemano y un clímax final en Wembley, donde el Real Madrid venció al Borussia Dortmund con el cabezazo de Carvajal y la puntilla de Vinicius.

Con el nuevo documental, estrenado este lunes por la noche en Realmadrid TV y RM Play, el club que preside Florentino Pérez vuelve a contar desde dentro su hazaña y el duro camino hasta llegar a la final. Las charlas tranquilas de Carlo Ancelotti, las bromas entre los futbolistas en las comidas, la emoción de Joselu Mato en la remontada contra el Bayern de Múnich o el adiós de Tony Kross con asistencia son algunos de los momentos más destacados.

Logo de 'En el corazón de la Decimoquinta' / Real Madrid TV

Los penaltis contra el Manchester City

El primer momento cumbre del camino a la decimoquinta fueron los penaltis contra el Manchester City. El 'nuevo Clásico' del fútbol europeo volvió a producirse en los cuartos de final. Tras un empate en la ida y otro en la vuelta, las penas máximas decidirían el ganador final. Los consejos de Kepa, la fuerza mental de Lunin y la celebración final que estalla con la clasificación.

La remontada contra el Bayern

Emoción, rabia y una remontada más a la que acostumbra el club blanco. Un momento para Joselu Mato, la estrella inesperada de la eliminatoria, que con su doblete a última hora dio el pase a la final al Real Madrid. Las imágenes del momento se mezclan con recuerdos del canterano en sus inicios en el club.

El descanso de la final

Otro de los momentos álgidos de En el corazón de la Decimoquinta se produce en el descanso de Wembley. Ahí podemos ver los instantes de tensión, de ánimo y de fe ciega de los jugadores. La cámara se cuela donde casi nunca entra y descubrimos cómo algunos jugadores exponen sus ideas o cómo Ancelotti les pide consejo y les da instrucciones con humildad. "Ya ha pasado lo peor, ahora nos toca a nosotros", explicaba el capitán Nacho antes de volver al terreno de juego.

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El amor de Florentino

Una de las imágenes más compartidas (y comentadas) en redes ha sido la de Florentino Pérez. El presidente del Real Madrid corona su legado con una nueva Champions, la séptima de su vitrina, superando así al mítico Santiago Bernabéu. La estampa más emotiva ocurre cuando el líder del club madrileño está solo en el vestuario blanco. Abajo, los subtítulos lo dicen todo y anticipan un cercano 'adiós': "Y te amaré para siempre".