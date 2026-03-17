La Policía Nacional detiene a dos menores por apuñalar a un joven en Vallecas en un ataque entre bandas rivales

Lo que comenzó como una discusión sin importancia aparente en una marquesina de autobús de de Vallecas terminó en una brutal agresión a cuchillo. Tras ser golpeado y perseguido, un joven fue salvajemente apuñalado por la espalda por dos miembros de una banda rival.

Los hechos se remontan al pasado 13 de febrero, cuando tres jóvenes, dos de ellos menores, iniciaron una disputa en las inmediaciones de una parada de autobús. Según la investigación, cuando el mayor de edad trató de abandonar el lugar, fue golpeado por la espalda, lo que desencadenó una persecución a la carrera hasta que uno de los menores le asestó una puñalada pòr detrás.

El ataque no fue casual. De acuerdo con las pesquisas policiales, la agresión se produjo tras identificar a la víctima como miembro de una banda rival, un patrón habitual en este tipo de enfrentamientos, donde basta el reconocimiento entre grupos para desatar episodios de extrema violencia sin importar la presencia de terceros .

Tras lo ocurrido, se puso en marcha una investigación coordinada por la Brigada Provincial de Información junto a unidades de Policía Judicial, Policía Científica y Seguridad Ciudadana. El trabajo conjunto permitió identificar a los presuntos autores, dos menores vinculados a la banda de los Ñetas.

Finalmente, el pasado 5 de marzo, agentes de la Policía Nacional procedieron a la detención de ambos como presuntos responsables de tentativa de asesinato y pertenencia a organización criminal. Durante el operativo, los agentes localizaron entre las pertenencias de uno de ellos documentación interna del grupo, conocida como “literatura”, en la que se recogen los principios, normas y la estructura de esta organización juvenil violenta .

Por orden de la Fiscalía de Menores, los dos detenidos han ingresado en un centro como medida cautelar, mientras continúan las diligencias judiciales.