El parque de Montecarmelo costará 3 millones de euros y servirá para "aislar" el cantón del resto del barrio

El delegado de Urbanismo, Medioambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, ha defendido este martes la modificación del proyecto previsto en Montecarmelo, donde finalmente no se construirá la base del Selur inicialmente planteada. En su lugar, el Consistorio mantendrá el cantón, aunque reducido “al mínimo posible”, y lo rodeará con un parque que sirva para aislar la instalación del entorno residencial.

Carabante ha explicado que la retirada del Selur responde a que “no es imprescindible” que esté cerca del barrio para prestar servicio, pues "su zona de influencia es mayor" y los operarios no se desplazan a pie, sino con sus furgonetas y camiones. Por ello, el Consistorio va a prescindir de la base y buscará "una ubicación más favorable para todos". Lo que "sí es imprescindible", ha apuntado, es que "se ejecute el cantón" para los barrenderos destinados a Montecarmelo.

Eso sí, tendrá un formato mucho más reducido que el previsto inicialmente. Tras hablar y negociar con los vecinos, el Gobierno municipal ha aceptado las reclamaciones planteadas desde el inicio del conflicto: una instalación mínima, sin taller, sin silo de sal y con usos muy limitados. De este modo, el futuro cantón contará únicamente con vestuarios y un pequeño almacén para guardar los carritos del servicio de limpieza.

Junto al mismo, el Ayuntamiento construirá un parque. "Donde ahora hay un descampado, van a tener un parque con zonas infantiles, con zonas para mayores y con zonas verdes", ha detallado el titular de Urbanismo, convencido de que de esta forma "Montecarmelo va a estar mejor" de lo que lo está actualmente. Con una inversión prevista que rondará los 3 millones de euros, los trabajos ya han comenzado en una parte del futuro parque, en el área situada junto al Colegio Alemán; mientras que en abril arrancará las obras del lado opuesto, próximo al cantón.

Sobre el tamaño definitivo del proyecto, el delegado ha recordado que la propuesta original ocupaba 10.000 metros cuadrados al incluir conjuntamente el Selur y el cantón. Ahora, ha dicho, la intención es reducir la instalación “al mínimo posible”, aunque todavía no ha concretado la superficie final. Sí ha apuntado que la cifra de 5.000 metros cuadrados manejada hasta ahora incluye también plazas de aparcamiento, que igualmente serán rebajadas de forma notable.

"En todo caso", ha defendido Carabante, el cantón no generará molestias para el vecindario. En este sentido, ha apelado al criterio del Defensor del Pueblo, del que ha dicho que concluye que la instalación no provoca ruidos, malos olores ni perjuicios para los residentes. Con el parque previsto alrededor, ha subrayado, el equipamiento quedará “suficientemente aislado” como para no causar molestias.