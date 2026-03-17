OVO: el espectáculo del Cirque du Soleil que convierte el mundo de los insectos en un gran circo en Madrid

El reconocido espectáculo OVO, de la compañía canadiense Cirque du Soleil llega a la capital este fin de semana con una promesa: revelar un vibrante ecosistema lleno de energía y de vida. En un viaje al interior del mundo de los insectos, el Movistar Arena se llena de criaturas diminutas convertidas en acróbatas que protagonizan un show lleno de movimienot, música y acrobacias.

La historia arranca con la llegada de un insecto peculiar a una comunidad bulliciosa en la que escarabajos, hormigas y otros seres trabajan, comen, y revolotean sin cesar. Allí, nuestro protagonista conoce a una mariquita y, entre ambos, surge un romance que permite transformar la vida microscópica de estos seres en una gran coreografía colectiva sobre el escenario.

'Ovo', un huevo misterioso que lo cambia todo

El título del espectáculo hace referencia a un huevo misterioso que aparece en medio de la comunidad. Su presencia despierta la curiosidad de todos los insectos y se convierte en el hilo conductor de la historia. La palabra “ovo”, que significa huevo en portugués, simboliza el origen de la vida y la transformación constante que atraviesa todo el espectáculo.

Aparece un huevo misterioso que representa el ciclo de vida de los insectos / Cirque du Soleil

La puesta en escena combina acrobacias aéreas, números de equilibrio y coreografías que recrean el movimiento de los insectos. Esta mezcla de técnicas circenses y lenguaje corporal construye un escenario lleno de energía donde cada personaje refleja una forma distinta de moverse dentro de ese pequeño ecosistema.

Varias funciones durante cuatro días en Madrid

El espectáculo que se presenta en el Movistar Arena, situado en la Avenida de Felipe II, contará varias funciones repartidas a lo largo de cuatro días. Las representaciones del 19 y 20 de marzo comenzarán a las 20:00 horas. El 21 de marzo hay programadas tres sesiones, a las 12:30, 16:30 y 20:30 horas, mientras que el 22 de marzo el espectáculo podrá verse en dos funciones, a las 12:30 y 16:30 horas.

Noticias relacionadas

Este par de mariposas realiza un impresionante paso de dos aéreo al unísono perfecto / Cirque du Soleil

Las entradas, que comienzan en 55 euros por persona, están disponibles para su compra online a través de la página web oficial de Cirque du Solei. Con una duración aproximada de 125 minutos, incluyendo un intervalo de 25 minutos, OVO está pensado para todos los públicos y reúne música, acrobacias y escenografía en una propuesta de ocio familiar que promete transformar el mundo de los insectos en un espectáculo circense lleno de color y movimiento.