Madrid, nombrada "Ciudad Arbórea del Mundo" por séptimo año consecutivo, según la ONU / .

Madrid ha sido reconocida este martes por Naciones Unidas como Ciudad Arbórea del Mundo 2025, un distintivo internacional que premia a aquellas ciudades que destacan por su compromiso con la conservación, gestión y expansión del arbolado urbano.

Así lo ha dado a conocer esta tarde el Ayuntamiento de Madrid, que destaca que con este nuevo reconocimiento la capital se convierte en la única ciudad española en lograrlo durante siete años de manera consecutiva.

Un galardón que hace que Madrid se "consolide" entre el selecto grupo de urbes del mundo que lo han conseguido por su apuesta por el desarrollo de infraestructuras verdes como elemento esencial para la sostenibilidad urbana.

Distrito del Retiro en Madrid / GILMAR

El galardón - impulsado por Naciones Unidas (FAO) y la Arbor Day Foundation- reconoce no solo la cantidad de árboles presentes en la ciudad, sino también la existencia de una estrategia integral de gestión, basada en criterios técnicos, planificación a largo plazo y participación ciudadana.

Y para el Consistorio madrileño, el hecho de haber obtenido esta distinción durante siete años consecutivos refleja la "continuidad de las políticas municipales orientadas a fortalecer la infraestructura verde de la ciudad y a promover un modelo de desarrollo urbano más equilibrado y respetuoso con el medio ambiente".

En concreto, este reconocimiento distingue cada año a las ciudades que cumplen una serie de requisitos relacionados con la normativa y la inversión en arbolado urbano.

Entre estos criterios se incluyen disponer de una estructura de gestión del arbolado, contar con un inventario actualizado, garantizar recursos económicos para su conservación, aplicar una normativa específica para su protección y fomentar la sensibilización ciudadana mediante actividades y eventos.

Madrid, una ciudad verde

El 26 % de la superficie de Madrid está cubierto por árboles. En total, la capital cuenta con cerca de 5,7 millones de árboles pertenecientes a más de 500 especies distintas y con alrededor de 3.800 espacios verdes repartidos entre parques, jardines y otras áreas ajardinadas.

Madrid, nombrada "Ciudad Arbórea del Mundo" por séptimo año consecutivo, según la ONU / .

En este sentido, según destacada el Gobierno de Almeida, entre 2019 y 2026, el Ayuntamiento ha destinado más de 112 millones de euros a 132 intervenciones dirigidas a crear nuevas zonas verdes y mejorar las existentes, de las cuales 112 ya se han ejecutado.

Desde noviembre de 2021 el presupuesto destinado a los servicios de mantenimiento, limpieza y conservación de parques y jardines ha aumentado un 48,3 %.

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Y, actualmente, el presupuesto anual de mantenimiento de las zonas verdes y los parques históricos y singulares de la ciudad alcanza los 210 millones de euros.