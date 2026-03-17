Madrid lidera el coste laboral en España con 4.058 euros por trabajador y mes

Madrid fue la comunidad autónoma con mayor coste laboral para las empresas en el cuarto trimestre de 2025, con 4.058 euros por trabajador y mes, una cifra que supera con claridad la media nacional de 3.382 euros, de acuerdo con los datos difundidos este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Madrid se sitúa a la cabeza del coste laboral

La Comunidad de Madrid encabezó en el cuarto trimestre de 2025 la clasificación de regiones con mayor coste laboral de las empresas, al alcanzar los 4.058 euros por trabajador y mes, según la encuesta trimestral de coste laboral (ETCL) publicada por el INE.

Ese importe queda muy por encima de la media nacional, que se situó en 3.382 euros en el mismo periodo.

El coste laboral creció un 5,6 % en tasa anual

Según los datos del INE, el coste laboral de las empresas madrileñas aumentó un 5,6 % en el cuarto trimestre del año.

Dentro de ese indicador, el coste salarial se situó en 3.098 euros por trabajador y mes en la región, lo que supone un incremento del 5,3 % en tasa anual. El aumento también supera el registrado en el conjunto de España, donde el alza fue del 3,6 %.

Más de 30 euros por hora efectiva en la región

El coste laboral por hora efectiva ascendió en Madrid a 30,73 euros, un 5 % más que en el mismo periodo del año anterior.

En comparación, la media nacional fue de 26,51 euros por hora efectiva, por debajo de la registrada en la comunidad madrileña.

Los otros costes aumentan un 6,6 %

El componente de otros costes alcanzó los 959,72 euros por trabajador y mes en la Comunidad de Madrid durante el último trimestre de 2025.

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Esta partida registró un incremento del 6,6 %, por encima del avance medio nacional, que fue del 4,4 %.