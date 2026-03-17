Madrid in Game convierte los videojuegos en aliados contra el deterioro cognitivo y la soledad en mayores

El Campus del Videojuego ha acogido este martes las Jornadas Intergeneracionales Gaming, una iniciativa de Madrid in Game diseñada para demostrar el valor terapéutico del ocio digital. El evento, celebrado en el Esports Center, tiene como objetivo principal estimular capacidades críticas en las personas mayores, tales como la memoria, la coordinación, la atención y la interacción social. A través de diversas plataformas tecnológicas, se busca transformar el videojuego en una herramienta de salud y conexión comunitaria.

Encuentros intergeneracionales para romper estigmas sobre el 'gaming'

La jornada ha reunido a más de 40 participantes de perfiles diversos, vinculando a usuarios de los centros de día Neurovida y Vida Blanca con alumnos del colegio SEK-Ciudalcampo y estudiantes de las universidades Europea y Rey Juan Carlos. Según el concejal delegado de Innovación y Emprendimiento, Ángel Niño, esta colaboración directa entre jóvenes y mayores ayuda a cambiar la percepción pública del sector: "Ver a una persona mayor coordinándose con un chaval frente a una pantalla hace que los clichés y estigmas sobre los videojuegos desaparezcan", ha afirmado.

Durante las actividades, los asistentes pusieron a prueba sus reflejos y toma de decisiones mediante videojuegos que fomentan el trabajo en equipo y el ritmo. Niño ha destacado que los beneficios del gaming son "completamente transversales a todas las edades e impactan positivamente en toda la población", subrayando que "Madrid in Game sigue demostrando que los videojuegos van mucho más allá del puro entretenimiento". La experiencia confirma que el entorno digital puede ser un espacio inclusivo y altamente beneficioso para la salud mental en la tercera edad.

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El evento ha contado con la colaboración de Golden Gamers Go, una de las 58 startups aceleradas dentro del programa Start IN Up de Madrid in Game. Este ecosistema municipal impulsa proyectos innovadores que utilizan la gamificación y las tecnologías interactivas para resolver retos sociales y sanitarios. Gracias a esta sinergia entre administración y emprendedores, la capital se consolida como un referente en el uso de los eSports y la tecnología para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos más veteranos.