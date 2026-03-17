SUCESO
Un joven de 25 años, en estado crítico tras un accidente de tráfico en Majadahonda
El accidente, ocurrido a las 19:45 horas del martes, provocó graves lesiones al motorista, que fue trasladado de urgencia al hospital tras sufrir diversos traumatismos
Un joven de 25 años ha sido trasladado en estado crítico al Hospital Puerta de Hierro tras sufrir un grave accidente de tráfico en Majadahonda. El siniestro se produjo este martes, en torno a las 19:45 horas, a la altura del número 3 de la Gran Vía del municipio madrileño, cuando la motocicleta que conducía el joven colisionó con un turismo, provocando que el motorista saliera despedido.
Como consecuencia del fuerte impacto, el motorista sufrió diversos traumatismos y una fractura en el fémur derecho. Los sanitarios del SUMMA 112, que contaron con la colaboración del SERMAJ (Servicio de Emergencias de Majadahonda), procedieron a estabilizar e intubar al herido en el mismo lugar del accidente antes de evacuarlo de urgencia al centro hospitalario.
La Policía Local de Majadahonda se ha hecho cargo del atestado y se encuentra investigando las causas de lo ocurrido. El pronóstico del joven sigue siendo crítico tras las graves lesiones sufridas en el choque.
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