Madrid consolida su posición como referente educativo global: 52.000 estudiantes extranjeros y 3.100 millones de impacto económico

Madrid se consolida como un referente educativo global. Con más de 52.000 estudiantes extranjeros al año, el impacto económico de este colectivo alcanza los 3.100 millones de euros, lo que representa ya el 1% del Producto Interior Bruto (PIB) de la región.

Estos datos se desprenden del informe 'Impacto socioeconómico de los estudiantes internacionales en Madrid', elaborado por Foro por Madrid en colaboración con Madrid Futuro y la Universidad Nebrija. El estudio confirma que la capital concentra más del 30% de los universitarios extranjeros de grado y máster en España.

Un motor económico en alojamiento, ocio y transporte

El gasto de los alumnos internacionales no solo beneficia a las instituciones académicas. El flujo de ingresos se distribuye de forma directa en sectores clave como el alojamiento, la alimentación, el transporte y el ocio.

Según el documento, Madrid funciona como un auténtico "distrito universitario". Esta concentración de talento genera economías de escala y una visibilidad internacional sin precedentes, aportando 1.351 millones de euros de impacto directo inmediato a la economía local.

Perfil del estudiante: Europa y Latinoamérica lideran

El informe revela una distinción clara según el tipo de institución. Mientras que los estudiantes europeos suelen optar mayoritariamente por las facultades públicas, los alumnos de origen latinoamericano tienen una mayor presencia en los centros privados.

Actualmente, Madrid cuenta con una oferta académica robusta compuesta por seis universidades públicas y 12 privadas presenciales. Esta infraestructura es el pilar para atraer no solo alumnos, sino a los mejores profesionales del futuro.

Para la Coordinadora General de la Alcaldía, Inmaculada Sánchez-Cervera, el objetivo actual va más allá de la matriculación. El reto es captar y retener el talento global para que estos jóvenes se conviertan en los profesionales que impulsen la innovación y la investigación en la ciudad.

Además, el impacto real es intangible pero poderoso: los estudiantes actúan como vectores de diplomacia cultural. Muchos regresan a Madrid como turistas o actúan como embajadores de la marca Madrid en sus países de origen.

Una experiencia valorada con un 8,7 sobre 10

Los universitarios internacionales otorgan a Madrid una nota sobresaliente: un 8,7 sobre 10. Entre los aspectos más valorados destacan:

La calidad de vida y la seguridad ciudadana.

y la seguridad ciudadana. La oferta cultural y las opciones de ocio .

. La reconocida gastronomía madrileña.

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Este ecosistema próspero es fruto de la colaboración entre el Ayuntamiento y entidades como Madrid Futuro, que trabajan para posicionar a la capital como una ciudad equitativa, global y líder en la captación de capital humano cualificado.