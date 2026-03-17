POLÉMICA EN LA COMUNIDAD
Getafe irá a los tribunales si la Mancomunidad del Sur aprueba la ampliación del vertedero de Pinto
El Consistorio de Getafe votará en contra de la propuesta de la Mancomunidad, que prolongaría la vida útil del vertedero de Pinto por dos décadas más, incumpliendo acuerdos previos de la legislatura anterior
El Ayuntamiento de Getafe ha anunciado que acudirá a los tribunales si la Mancomunidad del Sur aprueba la compra de varias parcelas destinadas a ampliar la vida útil del vertedero de Pinto durante 20 años más. Según el Consistorio, estas adquisiciones se realizarían por un precio cercano al 500% por encima de su tasación original, lo que consideran injustificado y con posibles implicaciones jurídicas.
La postura del Gobierno municipal, formado por PSOE, Más Madrid y Podemos-IU, se hará efectiva este martes durante la asamblea de la Mancomunidad, donde votará en contra de esta y otras propuestas que califican de polémicas.
Desde el Ayuntamiento de Getafe sostienen que la operación vulnera compromisos adquiridos en la pasada legislatura, cuando se acordó que la actual sería la última fase del vertedero de Pinto y que se habilitaría una nueva instalación en municipios del oeste. Además, cuestionan que no se haya contemplado trasladar el vertedero a otra zona para repartir el impacto ambiental y evitar que el sur de la región siga asumiendo la carga de la gestión de residuos.
El Consistorio ya había manifestado días atrás su rechazo a la denominada Fase 5 del vertedero, que prolongaría su actividad dos décadas más, y aprobó en pleno una batería de alegaciones contra el anteproyecto de ampliación.
Junto a este asunto, Getafe también ha criticado otras decisiones que se debatirán en la asamblea, como la contratación por primera vez de personal de confianza para la Mancomunidad, con un coste superior a los 100.000 euros anuales. Asimismo, ha cuestionado la intención del presidente del organismo, el alcalde de Sevilla la Nueva, Asensio Martínez, de utilizar vehículos oficiales.
La oposición a la ampliación del vertedero no es exclusiva de Getafe. Los ayuntamientos de Pinto y San Martín de la Vega también han mostrado su rechazo a una medida que consideran perjudicial para la zona.
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