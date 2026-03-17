Fuenlabrada, primera ciudad en adherirse al Pacto por una ciberseguridad sostenible

El Ayuntamiento de Fuenlabrada ha firmado su adhesión al Pacto por la Ciberseguridad Sostenible promovida por la Asociación Española para el fomento de la Seguridad de la Información (ISMS Forum), que tiene como objetivo el desarrollo de una cultura de ciberseguridad sostenible, ética y responsable.

"Fuenlabrada es la primera administración pública que se adhiere al Pacto", ha destacado el alcalde, Javier Ayala (PSOE), durante la firma del acuerdo, con el que se comprometen a promover unos compromisos de acción tendentes a "conseguir una protección de datos más segura, responsable y que a la vez proteja el Medio ambiente".

Para ello, en el convenio se establecen actuaciones en ocho aspectos concretos: Gobernanza Responsable, Transparencia y Rendición de Cuentas, Eficiencia Energética, Economía Circular, Gestión de Residuos Electrónicos, Colaboración y Divulgación, Estándares Sostenibles, Colaboración en la Cadena de Suministros.

Eficiencia energética

A través de ellos, el Ayuntamiento fuenlabreño se compromete, entre otras cosas, a implementar medidas de eficiencia energética que reduzcan el consumo de energía en los equipos y sistemas utilizados, así como a promover el reciclaje adecuado de equipos electrónicos.

Además, se compromete a integrar aspectos sociales, ambientales y económico en la toma de decisiones estratégicas así como a comunicar claramente y de manera accesible, actuaciones relacionadas con la sostenibilidad, según ha señalado el Consistorio en una nota.

El alcalde ha insistido en la importancia de la adhesión a este Pacto del que forman parte grandes empresas e instituciones del país con el objetivo de "crear un futuro seguro para las próximas generaciones tanto en materia de protección de datos como de protección del medio ambiente".

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