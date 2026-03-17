Apenas un kilómetro, decenas de accidentes: estos son los tres 'puntos negros' de las carreteras madrileñas

Los llamados 'puntos negros' de las carreteras son tramos concretos de las carreteras que presentan una siniestraliedad muy superior a la media nacional. Se trata de tramos de un kilómetro en los que se han registrado varios accidentes con heridos o fallecidos en los últimos años, lo que los sitúa muy por encima de los niveles de riesgo habituales.

Pese a no ser las que salen peor paradas en este apartado, las carreteras madrileñas no se libran de tener sus puntos negros. En concreto, según un informe elaborado por Automovilistas Europeos Asociados (AEA), tres tramos de la red estatal que atraviesa la región destacan por su elevado Índice de Peligrosidad Medio (IPM), indicador que mide el número de accidentes con víctimas en relación con el tráfico que soporta cada vía.

Dos de ellos se localizan en la N-320, una carretera convencional que conecta diferentes municipios del este de la región y que concentra varios accidentes en tramos muy concretos. En el punto kilométrico 323, los datos muestran un índice de peligrosidad elevado tras registrarse cinco accidentes con víctimas en el periodo analizado, con un total de once personas afectadas. La combinación de tráfico, características de la vía y condiciones de circulación ha situado este tramo entre los más problemáticos de la red estatal en la comunidad.

Muy cerca de ese punto aparece otro de los tramos señalados en el estudio, situado en el kilómetro 326 de la misma N-320. En este caso también se contabilizaron cinco accidentes con víctimas, con ocho personas afectadas, lo que mantiene el índice de peligrosidad en niveles similares al del tramo anterior.

El tercer tramo considerado especialmente peligroso se encuentra en la N-6, una vía histórica que conecta Madrid con el noroeste de la península. En el kilómetro 56 se registraron siete accidentes con víctimas y diez personas afectadas durante el periodo analizado, lo que eleva considerablemente su índice de peligrosidad. Este dato convierte a este punto en uno de los tramos con mayor riesgo de accidente en la red estatal dentro de la Comunidad de Madrid, según el análisis realizado por la AEA.