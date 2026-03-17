El dulce perfecto para celebrar el 19 de marzo, Día del Padre: los "Ombligos de Pinto"

Se acerca una de esas fechas especiales que invitan a compartir mesa: el Día del Padre. Más allá de regalos materiales, los mejores detalles son aquellos que entienden de generar recuerdos y momentos compartidos. Bien lo saben en Pinto, donde el 19 de marzo celebran con gastronomía y de la manera más dulce, para celebrar a quienes nos enseñaron a saborear los momentos más importantes.

Un dulce con historia

Con motivo de este día tan especial, el Ayuntamiento de Pinto ha lanzado de nuevo la campaña especial de Ombligos de Pinto, el postre típico de la localidad para celebrar el día de San José, festivo en la ciudad. La Concejalía de Emprendimiento y Turismo ha lanzado la iniciativa para la dinamización del comercio local, donde diferentes pastelerías de la ciudad ofrecerán su versión del dulce.

Una tradición chocolatera que se remonta al siglo XIX, cuando comenzó a funcionar la industria del chocolate como impulsor principal del cambio social en el municipio. De ahí que Pinto comercialice este postre que sirve de homenaje tanto al chocolate como a los ingredientes de la antigua huerta de Pinto.

¿Cuáles son sus ingredientes?

El Ombligo de Pinto hace referencia a la ciudad como Centro Geográfico de la Península Ibérica y sus ingredientes recuperan los elementos tradiciones de la ciudad: la zanahoria típica de las huertas de Pinto, la fresa que recuerda al tren entre Madrid y Aranjuez y la cobertura de chocolate que reconoce a una tradición de hace más de 150 años.

Este dulce se puede adquirir en diferentes establecimientos de la ciudad que son: la Pastelería Éboli, la Pastelería Martínez, la Pastelería El Pozo, Justo Almendrote y Chocolate El Indio. Esta es una opción perfecta para el centro de la mesa en este día tan especial, tanto para los propios vecinos como para los visitantes, quienes podrán conmemorar de la forma más dulce este próximo 19 de marzo.