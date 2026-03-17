Un doblete de Vinicius otorga la victoria al Real Madrid en el Etihad y se citará con el Bayern Múnich en cuartos

Eran pocos los argumentos que tenía el Real Madrid a su favor cuando el destino lo emparejó de nuevo, y por enésima vez en los últimos años, ante el Manchester City de Pep Guardiola. Con un equipo plagado de bajas, inmerso en un mar de dudas tras varios tropiezos ligueros y con la sensación de partir en inferioridad ante uno de sus mayores enemigos en la historia reciente de la competición. Fue Fede Valverde, que representa la fe de un equipo acostumbrado a desafiar lo improbable, el encargado de cambiar el signo de la eliminatoria y, a partir de ahí, el Real Madrid impuso su ley. La de un equipo condenado a resurgir en enfrentamientos de este nivel, que sirve para presentar candidatura de cara a la próxima fase, donde previsiblemente se topará con otro viejo conocido, el Bayern Múnich..

Vinicius se redime desde los once metros

Desembarcó el Real Madrid en el Etihad Stadium con los mismos once hombres que habían conseguido la victoria en el primer capítulo de la eliminatoria, a excepción del lesionado Mendy. Cayó la responsabilidad en Fran García para ocupar el costado izquierdo de la defensa, con Carreras aún por recuperarse de su lesión muscular. Guardiola no repitió la fórmula fallida empleada en el Bernabéu, pobló el centro del campo y llevó a cabo hasta cuatro sustituciones respecto a la ida.

Cuando no se había disputado apenas un minuto de juego, Fede Valverde avisó al equipo skyblue con un desmarque similar al segundo de sus tantos el pasado miércoles. El uruguayo se precipitó en el mano a mano ante Donnarumma y desperdició la oportunidad de asestar un golpe definitivo al City en el inicio del partido. Tras el aviso de los blancos, comenzó a monopolizar la pelota el equipo de Guardiola. Con Rodri y Bernardo en la base de la jugada, el equipo mancuniano encontró oportunidades de abrir la defensa madridista. Todas las pelotas pasaban por Doku, uno de los pocos nombres del Manchester City que verdaderamente han comparecido en esta eliminatoria. A base de picadas al espacio en los pasillos entre central y lateral consiguió el equipo local generar buena parte de sus acciones de peligro.

El Madrid, a poco que encadenaba una serie de pases, era capaz de imponer el miedo en el cuerpo de los jugadores del City. En una de estas, recibió Vinicius pegado al costado izquierdo del ataque, encaró a su par y estrelló su disparo en la portería de Donnarumma. El rechace lo cazó Brahim y, de nuevo, encontró al brasileño. Esta vez, el disparo del ‘7’ fue repelido por Bernardo Silva bajo los palos, pero el VAR entró de oficio para señalar que el portugués se había ayudado de su brazo izquierdo en el despeje. La acción fue sancionada con penalti y expulsión.

Lo convirtió el propio Vinicius, seis días después, para resarcirse tras el error del encuentro de ida y después de una jugada cocinada íntegramente por el brasileño. Silencio sepulcral en el Etihad tras el primer gol de los blancos, que les permitía acariciar los cuartos de final. El partido entró en un correcalles, entretenido para el aficionado neutral, pero que no debió gustar demasiado a ninguno de los dos técnicos. Courtois protagonizó un nuevo milagro para negar el gol a Haaland bajo los palos y Vinicius envió fuera por centímetros un centro de Arda Güler.

Precisamente, fue el turco el futbolista que mejor entendió aquello que demandaba el encuentro. Preciso en el momento de poner a correr a los atacantes, pausado cuando los blancos requerían de mayor poso. Ya con un futbolista más, el Madrid se encargó de dominar el ritmo del encuentro. Pese a ello, se encargó de recortar distancias Haaland. El noruego empujó el centro que Doku la había servido tras desbordar a Thiago Pitarch.

El Madrid recupera a Mbappé

Arrancó con sorpresa el segundo acto. Thibaut Courtois tuvo que ser sustituido a causa de unas molestias musculares por Lunin, que regresaba al escenario donde fue encumbrado como héroe dos años atrás. Se tuvo que emplear a fondo el ucraniano cuando apenas se habían disputado unos minutos de segunda mitad. El meta despejó un potente disparo del ariete noruego que intentaba por todos los medios meter a su equipo en la eliminatoria. Fueron sus últimos minutos sobre el césped, en un acto que simbolizaba la rendición de Guardiola desde la banda.

Sobre esa misma banda, calentaba ya Kylian Mbappé, relamiéndose ante las innumerables posibilidades de correr al espacio que estaba gozando su equipo. Dispuso el francés de poco menos de media hora para calibrar su estado físico de cara al derbi madrileño de este domingo y tras cinco partidos de ausencia.

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Con la sensación de tener los deberes hechos, Arbeloa comenzó a dar descanso a alguno de los habituales. El City buscó el tanto que le diera, al menos, la victoria de cara a la galería, pero se encontró con un Lunin intratable. Ait Nouri encontró incluso la fórmula del gol, pero se encontraba en posición adelantada en el momento del remate. Con tranquilidad, cerró el equipo de Arbeloa el encuentro y una eliminatoria que lo encumbra de forma directa entre los ocho mejores equipos del continente. Vinicius se encargó de poner el broche final al partido con un remate que también significó el triunfo de los blancos a su paso por Manchester.