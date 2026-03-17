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Detenidos en Madrid dos hombres por secuestrar a un empresario para robarle las claves de sus criptomonedas

La Policía Nacional arrestó en Madrid a dos hombres que secuestraron a un empresario para robarle las claves de sus criptomonedas, tras ser alertados por testigos del rapto cerca de la calle Claudio Coello

Agentes de la Policía Nacional junto a un furgón policial

Agentes de la Policía Nacional junto a un furgón policial / EP

EFE

La Policía Nacional ha detenido en Madrid a dos hombres poco después de que introdujeran el lunes pasado en una furgoneta a un empresario al que querían robar las claves de sus criptomonedas cuando salía de cenar de un restaurante de la calle de Claudio Coello de la capital.

Según ha adelantado ABC y han confirmado a EFE fuentes policiales tras el aviso de testigos que presenciaron el secuestro los agentes lograron localizar la furgoneta en la zona de Atocha y consiguieron arrestar a dos de los tres presuntos secuestradores, de entre 32 y 45 años.

Los agentes intervinieron en la furgoneta unas bridas de plástico que usaron para atar al secuestrado y un blíster de pastillas que al parecer suministraron al empresario, de 33 años, que fue llevado a un hospital ante las heridas que presentaba.

Destino Petrer

En el GPS de la furgoneta figuraba como destino Petrer (Alicante), según las citadas fuentes policiales, que recuerdan que en este tipo de secuestros exprés los delincuentes suelen sacar rápidamente a la víctima de la ciudad en la que tiene lugar el rapto.

Aunque los detenidos intentaron quitar a la víctima el reloj de lujo que llevaba, su objetivo era acceder a las claves de sus criptomonedas.

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Los arrestados, al parecer de una banda de serbios, viajaron desde Barcelona a Madrid por lo que los investigadores estiman que ya tenían controlada a la víctima previamente y posiblemente conocían que viajó a Madrid para una operación de criptomonedas.

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