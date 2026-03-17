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VANDALISMO

La Policía Nacional detiene al presunto autor de los daños en la Fuente de los Peces de Móstoles

La Policía Nacional detuvo al presunto responsable de vandalizar la Fuente de los Peces, mientras el Ayuntamiento de Móstoles gestiona la reparación de la pieza dañada

Fuente de los peces.

Fuente de los peces. / Ayuntamiento de Móstoles

EFE

 La Policía Nacional ha detenido al presunto autor del acto vandálico que ha causado daños en la Fuente de los Peces de Móstoles, uno de los elementos del patrimonio histórico de la ciudad, hechos por lo que el Ayuntamiento de Móstoles ya ha interpuesto la correspondiente denuncia.

Desde la asociación de Amigos de la Historia de Móstoles (AHIMOS) habían alertado en las últimas horas que alguien había vandalizado la Fuente de los Peces, solicitando además al Ayuntamiento que el monumento fuera "restaurado y repuesto a la mayor brevedad posible".

En concreto, la piedra y el adorno metálico que coronan la fuente habrían sido presuntamente arrancados y arrojados al suelo, impactando contra el borde del vaso y provocando su rotura, según ha señalado la asociación cultural en un comunicado emitido a través de sus redes sociales.

Daño al patrimonio

Tras la denuncia de AHIMOS, fuentes municipales han trasladado a EFE que el presunto autor de los hechos ha sido ya detenido por la Policía Nacional y que desde el Ayuntamiento se ha interpuesto la correspondiente denuncia por el daño al patrimonio histórico.

La pieza dañada ha sido recogida por los servicios municipales y desde el área de mantenimiento "ya se está gestionando la reparación de la pieza dañada"..

"El Ayuntamiento de Móstoles condena cualquier acto vandálico que atente contra el patrimonio histórico de nuestra ciudad. La Fuente de los Peces es un elemento representativo del entorno urbano y de la historia local, y su conservación es una prioridad para este Ayuntamiento", han añadido estas fuentes.

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Además, han avanzado que seguirán trabajando "para proteger y preservar el patrimonio municipal que forma parte de la identidad de Móstoles y que debemos cuidar entre todos". 

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