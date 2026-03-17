Cuenta atrás para la Unidad de Protonterapia de Fuenlabrada: abrirá en un año

La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha avanzado este martes que la puesta en marcha de la Unidad de Protonterapia del Hospital Universitario de Fuenlabrada ha entrado ya en su cuenta atrás, con la recepción de "dos equipos de última generación", y estará operativa "aproximadamente en doce meses".

Así lo ha dicho durante una visita a las obras de la unidad, donde acaba de instalarse, de un lado, el 'Gantry', un brazo giratorio de once metros de altura y 75 toneladas que "dirige la radiación hacia el paciente con precisión milimétrica".

Por otro lado, está recién aterrizado el 'Ciclotrón', dispositivo responsable de "generar y acelerar los protones para tratar el tumor", y que "mide casi ocho metros y pesa cerca de cincuenta toneladas".

13 millones

En el 'búnker' de la unidad se procederá a continuación al completo ensamblaje, calibración y puesta en marcha del acelerador, el primero de los dos que habrá en la sanidad pública madrileña junto con el de La Paz.

Las dimensiones de esta maquinaria, destinada al tratamiento del cáncer y donada por la Fundación Amancio Ortega, han obligado a construir un edificio específico de dos plantas y más de 2.000 metros cuadrados, que estará conectado directamente con el Área de Oncología del hospital.

El Ejecutivo autonómico ha invertido 13 millones de euros en el nuevo edificio que albergará esta técnica de radioterapia, muy precisa para abordar tumores de difícil acceso o próximos a órganos de riesgo en pacientes pediátricos y adultos, y con menores secuelas respecto a otros tratamientos oncológicos.

"Salto de gigante"

Según la presidenta, la incorporación de esta tecnología a la sanidad pública madrileña supondrá un "salto de gigante", pues permite aplicar tratamientos con menor toxicidad y efectos secundarios, aumentando la esperanza y la calidad de vida de los pacientes.

Díaz Ayuso ha agregado que, en el año que resta hasta el estreno de la unidad, los "médicos, enfermeros, físicos, ingenieros" y demás profesionales técnicos involucrados "van a estar preparándose para utilizar estos equipos".

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Por último, la presidenta ha agradecido la colaboración de la Fundación Amancio Ortega, que ha aportado 280 millones de euros destinados a la financiación de 10 equipos de protonterapia repartidos por España.