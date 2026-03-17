TIEMPO MADRID
Confirmado por la Aemet: "Ambiente primaveral" en Madrid este miércoles
La Agencia Estatal de Meteorología indica que no habrá precipitaciones en Madrid ni en la montaña, con vientos suaves y un ambiente tranquilo en la capital
A tres días de iniciar la ansiada primavera, en Madrid ya se respira un ambiente soleado, de almendros en flor y de naturaleza que recobra su verde característico. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ya lo tiene claro para Madrid: "ambiente primaveral" en las jornadas previas a la nueva estación.
Sin precipitaciones en Madrid
La Aemet pronostica para el próximo miércoles 18 de marzo en la capital de sol marcado por nubes altas al inicio de la jornada que evolucionarán hasta una nubosidad baja. Se espera que el viento sople suave y que se respire un ambiente tranquilo en el centro de Madrid.
El pronóstico para la montaña es similar, en las Sierras de Guadarrama y Somosierra se espera que el estado del cielo sea poco nuboso con nubes altas y algunos intervalos de nubes medias al final del día. Sin precipitaciones ni tormentas, pero con un viento del sur y sureste, moderado en cotas altas y generalmente flojo en el resto.
Pequeño descenso en las temperaturas
El organismo estatal prevé que las temperaturas en la capital disminuyan ligeramente respecto a la anterior jornada. El miércoles, 18 de marzo, los termómetros oscilarán entre los 19 grados de temperatura máxima y los 7 grados de temperatura mínima. Además, la Aemet espera que el Índice UV, que mide la intensidad de la radiación ultravioleta solar en la superficie terrestre, alcance un nivel medio de 5, casi alto, con el que ya se aconseja usar protector solar, gafas de sol y sombrero.
En la montaña se espera que las temperaturas mínimas se mantengan con pocos cambios y las máximas en descenso. En Somosierra las temperaturas oscilarán entre los 13 grados de máxima y los 2 grados de mínima y en Guadarrama variarán entre los 15 grados de máxima y los 6 grados de mínima.
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