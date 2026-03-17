Madrid pide revisar VioGén tras varios asesinatos de víctimas clasificadas como de bajo riesgo: "Hay mujeres con miedo a que el dispositivo falle"

La Comunidad de Madrid ha solicitado al Gobierno central una revisión en profundidad de los criterios empleados para evaluar el nivel de riesgo de las víctimas de violencia de género dentro del sistema VioGén2. La propuesta se ha puesto sobre la mesa en el marco de una reunión del Observatorio Regional de la Violencia de Género, encabezada por el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, y la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila.

El debate surge tras constatar que tres de las cuatro mujeres asesinadas en la región desde octubre de 2025, presuntamente a manos de sus parejas o exparejas, figuraban en el nivel de riesgo bajo dentro del sistema de protección vigente. Ante esta situación, la Dirección General de la Mujer ha insistido en la necesidad de analizar con detalle los cuestionarios utilizados por el Ministerio del Interior y replantear los mecanismos de valoración actuales.

“Hemos pedido que se revisen los protocolos que determinan la situación de las mujeres víctimas de violencia que están en el ámbito de Viogén, dado que están resultando completamente ineficaces. No está funcionando y, por eso, le pedimos también al Gobierno central que lo revise por completo”, ha señalado García Martín.

Durante el encuentro también se abordó el contexto nacional, donde 13 mujeres han sido asesinadas en lo que va de año, cinco de las cuales habían presentado denuncias previas. Asimismo, se examinaron fallos detectados en los dispositivos de control telemático para agresores.

Fallos en las pulseras

“Es algo que ya vimos en el anterior observatorio, celebrado en septiembre del año 2025 y en el que también adoptamos el acuerdo de trasladar al Ministerio de Igualdad todas estas situaciones que ya habíamos conocido a través de los puntos municipales. Hay mujeres sufriendo miedo y crisis de ansiedad cuando los dispositivos fallan, por ejemplo, ante una falsa cercanía de los maltratadores o cuando, sin motivo, suenan por la noche o en el lugar de trabajo. En el caso de la mujer fallecida en Ibiza, su dispositivo sonó cuando la Guardia Civil ya había llegado y ella había fallecido”, ha apuntado la consejera.

Imagen de la reunión del Observatorio Regional de la Violencia de Género. / COMUNIDAD DE MADRID

En este sentido, la red pública de atención a víctimas en la región ha detectado incidencias relevantes en el sistema Cometa, encargado del seguimiento mediante pulseras antimaltrato. Un total de 42 usuarias han comunicado problemas en su funcionamiento, lo que equivale a cerca de un tercio de las mujeres incluidas en este programa. Según fuentes autonómicas, pese a las solicitudes de información cursadas, los ministerios competentes aún no han ofrecido explicaciones.

“Todavía no contamos con la información del número de mujeres que se han visto desprotegidas, a pesar de haberse pedido en reiteradas ocasiones al Ministerio de Igualdad y al Ministerio del Interior. Nos consta que hay 44 casos, pero creemos que pueden ser muchísimos más. Hemos adoptado un acuerdo para pedirle al gobierno central que nos informe sobre el estado de tramitación de ese contrato, para que esas pulseras puedan ponerse a disposición de las mujeres cuanto antes, ya que cada día que pasa están desprotegiendo a las mujeres y a muchísimos niños”, ha expresado García Martín.

4.810 mujeres en 2025

Por otro lado, la actividad asistencial sigue en aumento. Las Oficinas de Asistencia a Víctimas del Delito atendieron a 4.810 mujeres en 2025, lo que supone un incremento del 16 % respecto al año anterior. “El 35% de todas las personas atendidas por las oficinas de asistencia a víctimas de delito de la Comunidad de Madrid son mujeres víctimas de violencia”, ha añadido el consejero.

En paralelo, la Comunidad de Madrid mantiene su estrategia de personarse como acusación popular en casos judiciales relacionados con violencia de género que impliquen especial gravedad. Desde 2016, esta medida se ha aplicado en 77 procedimientos, de los cuales 25 continúan abiertos en la actualidad.

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“Los datos hablan por sí solos. No tenemos por qué centrarnos en una comunidad autónoma cuando las mujeres están en riesgo. En lo que va de año ya hay 13 fallecidas en toda España. Es más del doble que en la misma época del año pasado, con lo cual creo que lo que hay que hacer es seguir exigiendo al Gobierno de España que trabaje por la seguridad de las mujeres que son víctimas de cualquier tipo de violencia”, ha zanjado Dávila.