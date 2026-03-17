La Comunidad de Madrid evaluará a 280.000 alumnos en pruebas de conocimientos el 14 y 15 de abril

La Comunidad de Madrid ha fijado los días 14 y 15 de abril para realizar las pruebas de evaluación de conocimientos a un total de 280.000 alumnos. Estas evaluaciones, que afectan a centros públicos, concertados y privados, buscan analizar el nivel de aprendizaje tanto en los cursos intermedios como al cierre de las etapas de Primaria y Secundaria. La Consejería de Educación, Ciencia y Universidades ya ha remitido a los colegios e institutos las instrucciones detalladas para su aplicación.

Cursos y materias objeto de examen en Primaria y ESO

A diferencia de lo estrictamente exigido por la ley estatal, el Gobierno regional ha decidido ampliar las pruebas para obtener una visión completa del rendimiento académico. Los niveles evaluados serán:

Educación Primaria (4º y 6º curso): Se examinarán las áreas de Lengua Castellana y Literatura, Inglés, Matemáticas y Ciencias Sociales.

Se examinarán las áreas de Lengua Castellana y Literatura, Inglés, Matemáticas y Ciencias Sociales. Educación Secundaria (2º y 4º de ESO): Las pruebas se centrarán en Lengua Castellana y Literatura, Inglés, Matemáticas y Geografía e Historia.

El objetivo es medir el dominio en competencias clave como la comunicación lingüística, lenguas extranjeras y el ámbito científico-tecnológico, además de valorar habilidades personales y sociales de los estudiantes.

Una herramienta para el refuerzo y la mejora del rendimiento

La finalidad de estas pruebas es diagnóstica. Los resultados permitirán a cada centro educativo estudiar la evolución de sus alumnos y, basándose en dicho análisis, diseñar y aplicar planes de refuerzo específicos. El proceso estará supervisado por los propios docentes con el respaldo de la Inspección Educativa y las Direcciones de Área Territoriales, garantizando el cumplimiento de los estándares de calidad.

Noticias relacionadas

Tras la publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM), todos los centros de la región ya disponen de la resolución con las pautas organizativas. Las pruebas se realizarán de manera simultánea en toda la región para asegurar la equidad y fiabilidad de los datos obtenidos, consolidando un modelo que permite detectar áreas de mejora en el sistema educativo madrileño.