Crecen las agresiones a enfermeras en los centros sanitarios en Madrid: la mitad son de carácter físico

El número de agresiones a enfermeras en los centros sanitarios madrileños creció en 2025 respecto a 2024, según denuncia el Colegio Oficial de Enfermería de Madrid (Codem). El organismo ha presentado esta mañana los datos recogidos a través de su Servicio de Atención frente a Agresiones, que constatan un incremento. Si en 2024 contabilizaron a través de este servicio 24 agresiones, en 2025 fueron un total de 29, una tendencia al alza que desde el Codem consideran "preocupante".

Según las cifras presentadas por el Codem, casi una de cada dos de esas agresiones denunciadas en su servicio de atención, en concreto el 48,3%, fueron de carácter físico. El resto fueron fundamentalmente agresiones verbales, hasta un 41,4%, aunque también se han recogido dos agresiones sexuales, un 6,9% del total, y un caso de acoso sexual, un 3,4%.

La cifra real de agresiones a enfermeras y enfermeros, no obstante, es previsiblemente mayor según el colegio madrileño, que cifra en torno a un 20% el número de agresiones que no se denuncian, lo que apunta, mantienen, a que el fenómeno está "infrarregistardo". "Aunque los datos reflejan un avance en la cultura de la denuncia, aún hay que conseguir una mayor concienciación entre los profesionales y una mayor confianza en el acompañamiento institucional y jurídico que reciben", ha indicado Mar Gasco, de la Asesoría Jurídica del Codem.

Es el caso de Javier, enfermero que sufrió una agresión física por parte del acompañante de un paciente cuando ejercía como supervisor de Urgencias de un hospital público madrileño que decidió no denunciar, pese a sentir "impotencia" en el momento de ser agredido en una situación de tensión entre los familiares.

En ocasiones, ha señalado Mar Rocha, directora adjunta de a la Presidencia del Codem, estas agresiones tienen consecuencias emocionales en los profesionales. Así lo ha puesto de manifiesto Beatriz, otra enfermera víctima de una agresión y de amenazas de familiares de un paciente en un servicio de urgencias de un hospital de Madrid. Según ha relatado, durante tiempo después tuvo que ser acompañada por agentes de policía a la salida del trabajo y sus agresores tienen prohibida la entrada a ese hospital, salvo que se trate de una urgencia.

Aunque ambos testimonios recogen casos en servicios de urgencias, las agresiones no suponen hechos aislados y se registran "en todos los ámbitos asistenciales", según Rocha. "Se trata de un problema de tipo transversal y no exclusivo de Urgencias, dándose los casos en hospitales, centros de salud, servicios de urgencias extrahospitalarias o en el ámbito sociosanitario", ha remarcado. El Codem dispone tanto de un servicio jurídico de atención permanente las 24 horas, como de otro de carácter psicológico.

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Coincidiendo con la presentación de estos datos, desde el Colegio se ha lanzado la campaña Cuida sin miedo, una iniciativa para sensibilizar a la sociedad sobre la gravedad de las agresiones, promover el respeto y favorecer que los hechos se denuncien. Entre las acciones previstas, indica el Codem en una nota, destaca la difusión de un vídeo-spot de sensibilización que se proyectará en las marquesinas del teatro Coliseum de la Gran Vía de Madrid y estará disponible en YouTube, además de la difusión de contenidos en redes sociales y otros soportes de comunicación.