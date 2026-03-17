Ciudad Universitaria de Madrid se transformará en un barrio "vivible" con un ambicioso proyecto

La Ciudad Universitaria de Madrid se prepara para una metamorfosis histórica. Los rectores de la Complutense (UCM), la UNED y la Politécnica (UPM), junto al Ayuntamiento, han lanzado un concurso de ideas para integrar este campus como un barrio más de la capital.

Este ambicioso proyecto busca que el recinto sea "un barrio más y muy vivible". La iniciativa coincide estratégicamente con el centenario de su creación, que se celebrará en el año 2027.

Un nuevo modelo de urbanismo

El delegado de Urbanismo, Borja Carabante, ha liderado la comisión de seguimiento junto a los rectores Joaquín Goyache, Ricardo Mairal y Óscar García. El objetivo principal es superar la fragmentación actual y convertir el campus en un espacio dinámico y seguro.

Se busca que la Ciudad Universitaria deje de ser un recinto aislado para integrarse plenamente en el tejido urbano madrileño. Para ello, las propuestas deberán resolver la desconexión física y psicológica que hoy existe en el distrito de Moncloa-Aravaca.

Para lograr este "renacimiento", se deben abordar retos críticos como la eliminación del exceso de pavimentación y la recuperación de espacios verdes. También es prioritario transformar el modelo de movilidad, reduciendo el impacto del vehículo privado y la saturación de aparcamientos.

El plan pretende integrar usos culturales y de ocio que garanticen la vitalidad y seguridad del barrio durante todo el día. Además, se trabajará en mejorar la relación entre los edificios históricos, evitando que funcionen como piezas aisladas en un paisaje fragmentado.

Talento universitario y fechas clave

El rector de la Complutense, Joaquín Goyache, destacó que este proyecto es una oportunidad para cuidar y definir la normativa de las instalaciones. Según Goyache, es el momento de soñar con el futuro de tres de las mejores universidades del mundo.

El concurso está abierto a estudiantes, egresados y personal de las tres instituciones. El talento interno será el encargado de rediseñar su propio entorno, aportando soluciones innovadoras y sostenibles para el siglo XXI.

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La fecha límite para entregar propuestas es el 21 de septiembre de 2026. Tras el fallo del jurado en octubre, se organizará una gran exposición en 2027 para mostrar el futuro de este espacio que atesora un valor histórico, cultural y deportivo incalculable.