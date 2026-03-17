Madrid implementa reconocimiento facial en centros de día para asegurar la correcta medicación de mayores

Los centros de día municipales de Madrid dan un salto tecnológico en la atención a la tercera edad. Gracias a la implementación de la aplicación TRAMED, desarrollada por Ilunion, 33 centros de la capital ya cuentan con un sistema de reconocimiento facial diseñado para garantizar que cada usuario reciba su medicación de forma exacta y segura.

Triple verificación para la salud de los mayores

La seguridad farmacológica es una prioridad en la asistencia geriátrica. Esta nueva herramienta digital optimiza todo el ciclo de tratamiento mediante un proceso de triple verificación: lectura de códigos de barras para la identificación de fármacos, reconocimiento facial para la validación biométrica del usuario y un estricto control horario de las tomas prescritas.

Esta tecnología, que ya funciona en los centros gestionados por Ilunion, aporta una mayor tranquilidad a las familias y reduce la carga de estrés del personal sanitario, minimizando el riesgo de errores humanos y generando informes de calidad asistencial automáticos.

Innovación y terapias digitales en el Centro de Día La Magdalena

El delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, visitó recientemente el Centro de Día Municipal La Magdalena, en Carabanchel, para supervisar estas innovaciones. Además del sistema TRAMED, destacó iniciativas de vanguardia como los viajes virtuales 360° para la estimulación cognitiva, el programa de cocina saludable 'Healthy Yayis' y los constantes encuentros intergeneracionales con colegios locales para fomentar la interacción social.

El delegado subrayó que la tecnología debe ser una aliada fundamental para mejorar la calidad de vida y la seguridad de los mayores en los recursos municipales de la capital.

Expansión de la red de Centros de Día en Madrid

El Ayuntamiento de Madrid sigue reforzando su red asistencial, que actualmente cuenta con 65 centros de día municipales que suman cerca de 3.800 plazas. A estas se añaden 955 plazas en centros privados financiados por el Consistorio, alcanzando un total de más de 4.700 plazas disponibles.

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Para dar respuesta a la creciente demanda, el Ayuntamiento ha confirmado la próxima apertura de nuevos centros en ubicaciones estratégicas de los distritos de Centro (calle Fúcar), Salamanca (calle Francisco Remiro) y Retiro (calle Téllez).