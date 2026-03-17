El piso de Lucía Pombo y Álvaro López en Hortaleza: arquitectura contemporánea, luz natural y muebles vintage

Lucía Pombo y Álvaro López Huerta, conocidos por pertenecer 'al clan de las Pombo' se encuentran en uno de los momentos más dulces de su vida. Mientras que la pareja espera la llegada de su primer hijo, la piloto y el gerente dan forma al que será su hogar en la capital.

Tras adquirir el piso en 2025, los creadores de contenido se asentaron en Madrid y comenzaron a adaptar la vivienda a su estilo de vida: moderno, acogedor y funcional. Ahora, con un 'peque' en camino, la pareja se decantan por espacios abiertos donde la luz natural, la madera y los elementos decorativos crean una atmósfera más familiar.

Una vivienda con luz natural de concepto abierto

La casa de Lucía Pombo y Álvaro López se encuentra en Madrid, en el barrio de Hortaleza y su distribución responde a la idea de 'concepto abierto' con una gran estancia donde conviven el salón, el comedor y la cocina. En esta, ya habitual, técnica de arquitectura contemporánea, los espacios se conecta visualmente potenciando la sensación de amplitud y permitiendo que la luz natural atraviese la vivienda.

Salón de Lucía Pombo y Álvaro Lopez en Madrid / @lopezhuerta

Así, el salón unido a la cocina de diseño se ha convertido en el corazón del hogar, que transmite calma y orden. A estas sensaciones se suma el ambiente acogedor que irradian las paredes blancas y los tonos neutros de la estancia al combinarse con la luz natural de los ventanales. El suelo de madera colocado en espiga es otro de los rasgos que definen la personalidad de esta vivienda, rompiendo la neutralidad cromática de las paredes y los techos, este elemento aporta carácter al hogar de la mayor de las Pombo.

Decoración contemporánea, pero muebles vintage

Combinando piezas de decoración contemporáneas con muebles de inspiración clásica, Lucía y Álvaro demuestran su atención al detalle incorporando pequeños recuerdos personales junto a los libros y esculturas que descansan en las estanterías. Además, la presencia de arte contemporáneo en las paredes aporta personalidad a esta estancia multifuncional.

Un gran sofá modular: zona de encuentro y de descanso

El salón se organiza en torno a un gran sofá gris modular, que se ha convertido en punto de encuentro y zona de descanso. Con un tamaño generoso, y un diseño chaise longue, no es difícil imaginarse a la pareja viendo una película, leyendo, o simplemente relajándose. Frente al sofá, una mesa de madera de líneas robustas aporta calidez y, sobre ella, varios elementos decorativos refuerzan la personalidad del ambiente.

Además del gran cuadro de estilo abstracto sobre la pared, una alfombra de piel oscura aporta un fuerte contraste en la habitación frente a las paredes claras y el suelo de parquet de espiga. Dando una especie de aire retro que recuerda al estilo decorativo de los 70, la alfombra agrupa el espacio que es completado por una televisión sobre un trípode madera.

Un comedor con vistas al exterior y una cocina minimalista

Perfectamente integrados con el salón encontramos el comedor y la cocina. Con una gran mesa ovalada de color negro, y acompañado de sillas de madera con respaldo curvo, el comedor disfruta de una vista abierta al exterior junto a grandes ventanales que iluminan el espacio.

Álvaro Huerta en la mesa del comedor de su piso en Madrid / @lopezhuerta

La cocina, que se separa visualmente del salón y el comedor gracias a una península que funciona como barra, sigue una estética minimalista basada en muebles de líneas rectas y superficies lisas. Sin tiradores visibles, los armarios en tonos blancos y beige refuerzan una sensación de orden.

La encimera que aumenta el espacio de trabajo en la cocina, proporciona además un espacio de desayuno que actualmente cuenta con taburetes altos de madera, pero que seguramente la pareja deberá acompañar de una trona en pocos meses. Pero no todo es limpieza y perfección, ya que las tablas de madera, los tarros de cristal y las láminas enmarcadas aportan el toque cálido que convierte la cocina en un espacio acogedor a la par que práctico.