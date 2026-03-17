'Entre líneas y ciencia': las bibliotecas municipales de la Comunidad de Madrid y CSIC lanzan una nueva edición de los clubes de lectura para adultos

Las bibliotecas del Ayuntamiento de Madrid, en colaboración con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) han puesto en marcha un año más, una nueva edición de clubes de lectura. Titulada 'Entre líneas y ciencia' esta edición del programa busca acercar la investigación científica al público a través de la lectura y el diálogo con especialistas del sector.

Dirigidas a un público adulto, los encuentros se alargarán hasta el mes de mayo y tendrán lugar en las bibliotecas públicas municipales Gloria Fuertes (Barajas), José Hierro (San Blas-Canillejas) y David Gistau (Salamanca). Las inscripciones, que son totalmente gratuitas ya están abiertas a través de la página web oficial del Ayuntamiento de la Comunidad de Madrid.

'¿Qué sabemos de?'

Siguiendo la colección de libros '¿Qué sabemos de?' (CSIC-Catarata), los participantes podrán conocer de primera mano los distintos ámbitos de investigación, debatiendo sobre el proceso y su impacto social con investigadores del CSIC. Así, cada biblioteca municipal se enfocará en un tema concreto de la actualidad científica:

Biblioteca Gloria Fuertes: Tiburones, nutrición y microplásticos

La Biblioteca Pública Municipal Gloria Fuertes comenzará su club de lectura dedicando una sesión a los tiburones, unos animales muy temidos y desconocidos. El resto del programa estará centrado en los bulos de nutrición cada vez más comunes en redes sociales, así como en la presencia de micro y nanoplásticos en el medio ambiente que podrían llegar a afectar a nuestra salud.

Entre los invitados destacan Carmen Guerrero, de la Vicepresidencia Adjunta de Cultura Científica y Ciencia Ciudadana del CSIC, moderadora de los encuentros, los investigadores Anabel Colmenero y Claudio Barría, autores de 'Tiburones'; Miguel Herrero, autor de 'Los bulos de la nutrición'; y Auxiliadora Prieto, Victoria Moreno, Cinta Porte y Amparo López, autoras de 'Micro y nanoplásticos'.

Biblioteca José Hierro: Salud global e inteligencia artificial

Desde la Biblioteca Pública Municipal José Hierro el club de lectura estará enfocado en cuestiones relacionadas con la salud global, que abarcarán desde el papel del ejercicio físico en el funcionamiento del cerebro, pasando por las aplicaciones de la inteligencia artificial en el ámbito sanitario, hasta los efectos del cambio global sobre la salud del planeta.

'Inteligencia artificial y medicina' de Miriam Cobo Cano y Lara Lloret Iglesias / FNAC

Para ello, contarán con Irene Lapuerta como moderadora, así como con la participación de José Luis Trejo, coautor de 'El cerebro en movimiento'; Lara Lloret, coautora de 'Inteligencia artificial y medicina', y Fernando Valladares, Adrián Escudero y Xiomara Cantera, autores de 'La salud planetaria'.

Biblioteca David Gistau: Un recorrido por el cosmos

La Biblioteca Pública Municipal David Gistau recorrerá el cosmos a través de varias lecturas dedicadas ala vida más allá de la Tierra, la relación entre fenómenos astronómicos y evolución humana y los efectos de la contaminación lumínica en los ecosistemas, la observación astronómica y la salud.

'La vida y su búsqueda más allá de la Tierra' de Ester Lázaro / FNAC

Las sesiones estarán moderadas por Adriana Murad y contarán con las intervenciones de Ester Lázaro, autora de 'La vida y su búsqueda más allá de la Tierra'; Enrique Pérez Montero y Juan Gibaja, autores de 'Encuentros temporales entre astronomía y prehistoria'; y Alicia Pelegrina, autora de 'La contaminación lumínica'.