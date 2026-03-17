Este es el bar de Madrid que Santiago Segura escogió para rodar 'Torrente, Presidente': en qué barrio está y qué precio tiene su carta

Tras diez años de ausencia Santiago Segura vuelve a lanzarse a la sátira política y a la ironía más punzante y trae de vuelta al policía más sinvergüenza del cine español. La sexta entrega de la saga 'Torrente' llegaba a los cines el pasado 13 de marzo y los espectadores definían la experiencia de forma tajante: "Es una radiografía perfecta de lo que es España".

En este retrato de la idiosincrasia española, Madrid vuelve a ser un personaje más y sus calles, barrios y locales han servido como escenario natural para las desventuras del protagonista. Involucrado en la órbita de un partido ultraderechista ficticio llamado 'Nox', Torrente recorre la Gran Vía, barrios tan populares como Tetuán y Ventilla o localidades de la periferia madrileña.

El Bar Benito, un pequeño plató escondido en la Ventilla

"Torrente ya ha elegido su sede oficial: el Bar Benito. Si él se fía de nosotros para sus reuniones de 'alto nivel', tú también deberías. ¡Te esperamos para el aperitivo!", así proclamaban orgullosos desde el Bar Benito en el barrio madrileño de la Ventilla que su pequeño local de carácter familiar había sido escogido como una de las localizaciones para el rodaje de la última entrega de Segura.

Equipo del Bar Benito / Bar Benito en Facebook

Situado en el distrito de Tetuán, el local se caracteriza por su espíritu de barrio, y por su clientela de toda la vida. Fueron estos mismos clientes quienes no tardaron en llenar de comentarios las redes del bar al enterarse de la noticia: "Benito, pon una gran pantalla para el estreno y lo vemos todos juntos", o "Si antes tenías el bar lleno, ahora ni te cuento".

Benito, dueño del Bar Benito junto al cartel de 'Torrente, Presidente' / Bar Benito en Facebook

Sus mesas sencillas, su barra larga, sus carteles y sus paredes llenas de recuerdos resultaron perfectas para representar el universo que la película busca parodiar, y es que con una estética cargada de banderines, fotos antiguas, y recuerdos deportivos, la atmósfera parece sacada directamente de la época de José Luis Torrente.

Imagen del rodaje de 'Torrente, Presidente' frente al Bar Benito / Bar Benito en Facebook

Así, este bar que parece anclado en otra época se convirtió en un escenario clave durante toda la película: desde la primera escena donde Torrente explica su salto a la política, pasando por la reunión de 'los líderes de opinión', hasta la escena de reaparición de uno de los personajes más míticos de la saga.

En sus redes, el bar también recuerdan que 'Torrente, Presidente' no es el único rodaje que ha acogido el local, y es que otras producciones audiovisuales también se han decantado por este pequeño plató escondido en la Ventilla.

Buena atención y mejores precios

El establecimiento cuenta con muy buenas valoraciones en Google, donde recibe una puntuación de 4,7 sobre 5. Entre los comentarios, muchos de los comensales destacan la atención de los dueños y los precios de su carta por "su excelente relación calidad-precio".

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Visita de Santiago Seguro al Bar Benito el pasado 17 de enero / @el_bar_de_benito

Con cada consumición, el Bar Benito ofrece a sus clientes una tapa gratuita, de tamaño bastante generoso. Además, los botellines, que solo cuestan 1,70 euros, van siempre acompañados por un pincho. Con tapas que rondan los cuatro euros, uno puede también saciarse "sin sentirse atracado".