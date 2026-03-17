Ayuso suma a Ilia Topuria a sus campañas contra la droga en alerta por el cannabis: la edad de inicio está por debajo de los 15 años

"Decir 'no' también es una opción. Tu vida vale más que un 'solo por probar'". Con esas palabras se dirige a los adolescentes el campeón del mundo de UFC (Ultimate Fighting Championship) Ilia Topuria en el spot en blanco y negro que constituye la principal acción de la campaña K.O. a las Drogas, la nueva iniciativa de la Comunidad de Madrid enmarcada en el Plan Regional contra las Drogas, una de las medidas que más mima la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

La participación del luchador hispano-georgiano, explican desde el Gobierno regional en una nota, es fruto del acuerdo firmado el año pasado entre él y Ayuso con el objetivo de "reforzar los mensajes de prevención entre la población juvenil". Topuria ha visitado ya dos institutos madrileños en los que ha abordado cuestiones como el consumo de drogas y el acoso escolar.

Lanzado en 2024 y dotado con 200 millones de euros hasta 2027, el Plan Regional contra las Drogas estructura 75 medidas en torno a cuatro ejes: prevención, asistencia y atención, reinserción y vigilancia. Preocupa en la Comunidad de Madrid el uso de sustancias estupefacientes entre los más jóvenes, con una especial atención en relación con el cannabis. Se asume que las nuevas generaciones consumen menos alcohol, menos tabaco y menos drogas que otras precedentes, pero no por ello se deja de considerar un problema "muy grave".

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local del Gobierno regional, Miguel Ángel García Martín, señalaba ayer, en la presentación de K.O. a las Drogas, que hay datos que siguen "alarmando" y ponía el acento, especialmente, en el cannabis. Hasta un 19% de estudiantes madrileños de entre 14 y 18 años lo ha probado alguna vez, cifra levemente inferior al 21% de media nacional. Un 14% refiere haberlo consumido en los últimos 12 meses y un 10,1%, en los últimos 30 días.

Recientemente, la Comunidad de Madrid informaba de un descenso de casi ocho puntos en el porcentaje de adolescentes de la región que fumaban ocasionalmente hachís o marihuana, una bajada que en el caso de los que lo fumaban de manera habitual era de cinco puntos. Pero a pesar de estas caídas, se tiene muy presente otro dato: la edad de inicio del consumo de estas sustancias en la región se sitúa por debajo de los 15 años.

A prevenir el consumo de cannabis se destinó precisamente una de las primeras campañas del Plan Regional contra las Drogas, bajo el lema Los porros golpean tu vida hasta destrozarla. Desde el Gobierno regional se maneja también otro dato: el 88% de los menores que están cumpliendo medidas judiciales en centros de la Comunidad de Madrid por delitos de distinta gravedad reconocen que consumían cannabis a diario antes de entrar a forma parte de los programas de reeducación y reinserción del menor infractor.

Bajo el paraguas del plan se han organizado, además, más de 1.000 talleres de prevención del uso del cannabis en el curso 2024-25 y se ha formado a 800 profesores que dan clase a 20.000 alumnos, transmiten desde la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local.

Un 16% de las llamadas realizadas al 012 Contra las Drogas, la línea de atención telefónica de atención especializada, ha tenido que ver con el cannabis, segundo estupefaciente sobre el que más consultas se han registrado tras la cocaína, con un 26%. Desde la puesta en marcha de este servicio, en noviembre de 2024, coincidiendo con el lanzamiento del Plan Regional, se han atendido 570 consultas. Prácticamente, un tercio de las peticiones de información han estado relacionadas con menores de 30 años.

En Sol preocupan también, no obstante, otras sustancias. Más allá de las habituales, a saber, alcohol, cocaína, derivados anfetamínicos clásicos, y el propio cannabis), el laboratorio del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF) ha detectado ocho nuevos estupefacientes desde que las Consejerías de Presidencia, Justicia y Administración Local y de Sanidad firmaran en julio de 2025 un protocolo para identificar la presencia de sustancias psicoactivas en pacientes de los servicios de urgencias de los hospitales públicos. De acuerdo con datos del mismo órgano, 53 personas han fallecido en la región por sobredosis o reacciones adversas provocadas por drogas en 2025 y lo que va de 2026.

Junto al lanzamiento de la campaña K.O. a las Drogas, la Comunidad de Madrid ha presentado una nueva página web para el Plan Regional contra las Drogas, bajo el lema las drogas destrozan tu vida, especialmente orientada en cuanto a contenidos y formatos, con fórmulas de vídeos cortos a la manera de los que se publican en redes sociales. Incluye testimonios de deportistas como el campeón de rallys Carlos Sainz, la atleta Ana Peleteiro o el exfutbolista del Real Madrid y el FC Barcelona Luis Figo, pero también enlaces a alternativas de ocio como el Carné Joven, un chat anónimo con especialistas del 012 Contra las Drogas si se necesita ayuda o vídeos explicativos sobre recursos como los Centros de Tratamiento de Adicciones (C.T.A.) de la Comunidad de Madrid o las Unidades Caninas de la Policía Local. Se incluirán también los programas del pódcast Charlas Adictivas, entrevistas sobre adicciones con distintas personalidades.

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A ello se suman acciones como el reparto de más de 3.000 espejos en estaciones de Metro, institutos y centros juveniles, deportivos y culturales con el mensaje Estás viendo al responsable de tu vida. También la instalación de buzones físicos y digitales para que alumnos o docentes puedan informar de la presencia de drogas en colegios o institutos. En ellos se han recibido 341 denuncias.