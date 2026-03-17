Ayuso celebra los 50 años del Banco Sabadell en Madrid: "Nunca hemos mirado el origen. Si es catalán, mejor"

Cuando en marzo de 1976, el Banco Sabadell abrió su primera oficina en Madrid, y la primera fuera de la provincia de Barcelona, en el número 6 de la Gran Vía, lo hizo con 12 empleados recién salidos de una academia de preparación en banca. "Ya fuimos paritarios, seis hombres y seis mujeres que continuarían su aprendizaje de una oficina piloto que pusimos en la primera planta de la citada futura oficina. No habían trabajado nunca. Su edad estaba entre los 16 y los 18 años", ha recordado hoy quien fue primer director de esa oficina, Francisco Vallejo. Hoy 50 años después, son 2.000 trabajadores con 100 sucursales en 36 municipios de la región y una cifra de negocio de 37.000 millones de euros.

Cinco décadas que constituyen lo que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha calificado de "una historia de confianza con la sociedad madrileña". Ayuso ha sido la anfitriona del acto institucional con el que el banco ha celebrado los 50 años de su llegada a Madrid en la Real Casa de Correos, la sede de la presidencia regional.

Desde allí, ha insistido en que la historia de la entidad "forma parte" de Madrid, ha destacado su papel de apoyo al empresariado madrileño, particularmente a las pymes, y ha celebrado la trayectoria del banco y su procedencia. "Somos una región cruce de caminos donde nunca hemos mirado el origen", ha apuntado. "De hecho, estoy convencida de que la enorme mayoría de los madrileños nunca ha caído en si Sabadell era de origen catalán, de otra región. Era parte de lo nuestro, de Madrid, y si es de origen catalán, pues mejor. Saber que crecemos juntos en esta nación de todos es algo que nos enorgullece enormemente".

Es algo en lo que también ha incidido el presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu. "Yo siempre he dicho que, de los bancos españoles, el catalán es el Banco de Sabadell, y es un proyecto integrador, ha sido siempre un proyecto integrador", ha remarcado. "En nuestro banco hay gente de todas las diferentes culturas que constituyen hoy España. Gracias a haber nacido como un banco local en una pequeña ciudad industrial hemos sido capaces de transmitir en todas y cada una de las comunidades ese espíritu: en Asturias somos el banco de Asturias, en Valencia somos el banco de la Comunidad Valenciana, en Cataluña, naturalmente, somos el banco catalán, y aquí, en Madrid, esperamos y queremos y somos el banco de Madrid".

Oliu ha subrayado, además, el papel del Banco Sabadell, fundado en 1881 y en la actualidad cuarto de España, como banco de las empresas, en particular de las pymes y de las que empiezan su andadura, también en Madrid. La entidad surgió cuando se unieron 128 ciudadanos de Sabadell, la mayoría empresarios del sector textil. Su primera misión, ha subrayado el actual presidente era clara: servir a aquellos que lo habían fundado. "Y este motivo fundacional es el que nosotros hemos ido trasladando a hasta ahora: hacer las cosas fáciles para los clientes".

Prueba de esa cercanía con la empresa, el presidente de la Cámara de Comercio de Madrid, Ángel Asensio, ha resaltado un dato: entre las compañías madrileñas, un 50% de las que facturan más de 10 millones de euros son clientes del Banco Sabadell, como lo son el 40% de las que facturan entre dos y 10 millones de euros, cerca del 20% de las empresas de menor tamaño y un 15% de los autónomos. Más del 20% de los datáfonos en los comercios madrileños son del Banco Sabadell, ha añadido. "Es un dato muy representativo de lo que significa el Banco Sabadell en el mundo empresarial", ha afirmado.

"Persecución recaudatoria"

Durante el acto, se han puesto de manifiesto los vínculos entre el banco y la región, y también entre instituciones. El Banco Sabadell colabora en programas de la administración regional como Mi Primera Vivienda o AvalMadrid y tiene hasta tres reconocimientos de la Comunidad de Madrid: el sello de calidad Madrid Excelente, el premio Siete Estrellas por su apoyo a la promoción del deporte y la Encomienda de la Orden del Dos de Mayo. Además, han viajado los elogios en ambos sentidos. "Madrid es una ciudad abierta que acoge sin reservas a todos aquellos que nos instalamos para vivir o para hacer negocio en un marco de libertad, de seguridad jurídica y de respeto a las personas", ha subrayado Vallejo, en la actualidad presidente del Consejo Consultivo de Sabadell Urquijo. "Gracias por la defensa cerrada que estás haciendo de estos valores en un contexto no fácil. Nunca te lo agradeceremos bastante, de verdad, de corazón" ha añadido dirigiéndose a Ayuso.

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Nada ha podido gustar más a la presidenta madrileña, quien ha vuelto a realizar una encarecida defensa de su modelo de rebajas fiscales, simplificación administrativa, previsibilidad normativa y seguridad jurídica. Ayuso, además, ha vuelto a atacar la política económica y fiscal de Sánchez. La dirigente madrileña ha lamentado lo que considera una "persecución recaudatoria" nunca vista y ha acusado al Gobierno de "asfixiar" a la banca, a las empresas y a los autónomos. "Tenemos un compromiso histórico, social, político con el conjunto de la nación", ha dicho en referencia a la Comunidad de Madrid "Aportamos aproximadamente el 77% de los recursos que aportan todas las comunidades al fondo de garantía de servicios públicos fundamentales. Lo hacemos orgullosos porque creemos en España. Y solo hace falta que lo hagan todos, porque sin duda hoy las empresas, también la banca, están literalmente asfixiados con impuestos, exceso de regulación y una persecución recaudatoria no vista nunca antes. Si seguimos así, vamos a asfixiar al pequeño empresario y al autónomo", ha remachado.