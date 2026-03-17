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TURISMO

El Ayuntamiento de Aranjuez impulsa su estrategia turística con inversión en realidad aumentada y paneles informativos

En el marco de la Estrategia Turística 2027-2030, el Consistorio impulsará la creación de la marca 'Aranjuez Ciudad de Congresos' y promoverá acciones en Hispanoamérica y Japón

Ayuntamiento de Aranjuez.

Ayuntamiento de Aranjuez. / EFE

EFE

Madrid

El Ayuntamiento de Aranjuez ha anunciado la puesta en marcha de la Estrategia Turística Aranjuez 2027-2030, orientada a consolidar el municipio como destino cultural y patrimonial de referencia y que invertirá además en la creación de la marca Aranjuez como ciudad de congresos.

Esta nueva estrategia turística, que fue adelantada por el alcalde, Miguel Herrero (PP), en el último Debate sobre el Estado del Municipio, incluirá una importante inversión en la digitalización turística para la puesta en marcha de un Sistema de Realidad Aumentada de sus edificios históricos.

Entre las iniciativas previstas destacan también la inversión en nuevos paneles informativos (180.000 euros), una nueva red wifi turística (18.000 euros) y un inventario turístico geolocalizado (18.000 euros), además de la puesta en marcha del Centro de Interpretación del Paisaje Cultural, con una inversión de 210.000 euros. También se incluirán nuevas acciones culturales y de promoción destinada a diferentes países de Hispanoamérica y Japón, con una inversión de 100.000 euros; y la creación de cuatro nuevas rutas turístico-deportivas, dos en los Sotos históricos y otras dos en la reserva de Sotomayor.

Por otro lado, con motivo del 125 aniversario del nacimiento del maestro Joaquín Rodrigo, el Ayuntamiento pondrá en marcha la campaña cultural y turística 'El Aranjuez de Rodrigo', según ha señalado el Consistorio en una nota. En cuanto a la recuperación del patrimonio, el Consistorio continuará con la recuperación de espacios importantes como es la Casa de Atarfe, el Antiguo Matadero, creación de senda peatonal entre la Estación de ferrocarril y el Palacio Real, recuperación del Antiguo Molino y el Mirador del Rey. Asimismo, se ha informado de la solicitud de una subvención del 2% cultural para la rehabilitación de diferentes zonas de la Bicentenaria Plaza de Toros.

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Por último, en el ámbito cultural, como ya anunció el Gobierno regional el viernes pasado, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento gestionarán directamente el Teatro Real Carlos III, un espacio emblemático que se convertirá en referente para la música, el teatro y el cine en nuestra región. Esta colaboración sitúa a Aranjuez como sede de los principales festivales organizados por la Comunidad de Madrid, poniendo a nuestra ciudad en el mapa cultural de manera estable y sostenible. Para ello, se habilitarán salas de ensayo para grupos de teatro y música, lo que permitirá a artistas locales y escolares desarrollar su talento en condiciones profesionales, fomentando la creatividad y la educación artística desde la infancia hasta la juventud. Además, gracias a este acuerdo vuelve el cine al Teatro Real Carlos III y permitirá disfrutar de proyecciones regulares en un entorno único. El acuerdo también incluye que la Comunidad de Madrid apoyará económicamente a la representación del Motín de forma progresiva, empezando por esta edición.

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