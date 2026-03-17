RECICLAJE
La FMM y Ecovidrio ponen en marcha 'El Gran Prix del Reciclaje' con 36 colegios madrileños
El concurso escolar 'El Gran Prix del Reciclaje', organizado por la FMM y Ecovidrio, busca concienciar a los más pequeños sobre la importancia del reciclaje, con premios que fomentan acciones positivas en el entorno.
La Federación Madrileña de Municipios (FMM) y Ecovidrio, entidad sin ánimo de lucro dedicada a gestionar la recogida selectiva de residuos de envases de vidrio en España, han puesto en marcha una nueva edición de 'El Gran Prix del Reciclaje', donde competirán 36 colegios de 18 municipios madrileños.
La localidad de Leganés, a través de los colegios Giner de los Ríos y León Felipe, ha sido el municipio que ha inaugurado este año esta competición escolar, a cuya inauguración han asistido el gerente de Ecovidrio en la Comunidad de Madrid, Carlos del Corte, y el secretario general de la FMM, José Manuel Zarzoso.
Este año participarán colegios de 18 municipios de la región: Leganés, Móstoles, Coslada, Aranjuez, Majadahonda, Arganda, Las Rozas, Guadarrama, Alcorcón, Torrejón de Ardoz, Alcalá de Henares, Pozuelo de Alarcón, San Sebastián de los Reyes, Rivas-Vaciamadrid, Parla, Boadilla del Monte, Villanueva de la Cañada y El Escorial.
Pruebas y retos
Un centenar de alumnos leganenses, de los colegios Giner de los Ríos y León Felipe, han participado este lunes en divertidas pruebas, actividades colaborativas y retos gracias los que los estudiantes aprenden la importancia de reciclar vidrio y de cuidar el medio ambiente, según ha señalado el Consistorio en una nota.
"Conseguir un buen reciclaje comienza en las familias, y en ellas los más pequeños tienen un papel importantísimo para concienciar a los mayores de cómo reciclar correctamente", ha destacado la concejala de Medio Ambiente, Violeta Bonet, presente en esta jornada inaugural celebrada en el pabellón Manuel Cadenas de Leganés.
La concejala de Medio Ambiente ha destacado que, además de la parte educativa, el colegio con mayor puntuación de los 36 participantes será el ganador y recibirá como premio 25 árboles y arbustos para forestar una zona de la localidad.
"De este modo, la campaña culminará con una acción real de impacto positivo en el entorno natural de los estudiantes", ha argumentado la edil", ha añadido Bonet, quien ha insistido en que esta campaña refuerza "el compromiso con la educación ambiental, la participación ciudadana y la lucha contra el cambio climático".
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