Así es el colegio más antiguo de Madrid con entrada gratuita: Antonio Machado y Pío Baroja estudiaron aquí

La ciudad de Madrid esconde verdaderos tesoros culturales. Pasear por sus calles más céntricas siempre produce sorpresas: edificios discretos que tras sus muros esconden verdaderas joyas. Este es el caso del histórico Instituto de San isidro, un lugar que guarda un valioso patrimonio educativo y artístico en pleno centro de la capital.

Antonio Machado, Pío Baroja, Gregorio Marañón o Camilo José Cela son algunos de los reconocidos escritores españoles que pasaron por las aulas de este colegio, el centro educativo considerado como el más antiguo de la ciudad. Hoy sus instalaciones pueden se pueden visitar de forma gratuita mediante rutas guiadas para descubrir uno de los lugares secretos del Madrid de los Austrias.

Un lugar repleto de historia. / Ayuntamiento de Madrid

El colegio con más historia de Madrid

El Instituto de San Isidro fue creado en 1845, aunque sus orígenes se remontan a unos cuantos años atrás. El edificio formó parte del Colegio Imperial, fundado por la Compañía de Jesús en el siglo XVII para la educación de los hijos de la nobleza. Tras la expulsión de los jesuitas, el complejo ha albergado distintas instituciones relacionadas con la educación como la Universidad Complutense de Madrid.

Un hecho que se ve reflejado en su arquitectura, en la que destaca un patio barroco con planta cuadrada y dos niveles superpuestos. Además, los arcos de medio punto de la galería inferior y la arquería superior forman uno de los espacios más especiales del edificio, que todavía es lugar de encuentro para alumnos y actividades culturales.

Su joya más preciada

Una de las mayores sorpresas que se llevan los visitantes al entrar en el Instituto de San Isidro es la antigua capilla del colegio. El espacio asombra por su decoración y frescos barrocos y una bóveda pintada con figuras religiosas, elementos ornamentales y arquitecturas fingidas.

Frescos de Juan Delgado en el Instituto San Isidro de Madrid. / IES San Isidro

Esta capilla tiene como resultado una ilusión óptica de enorme fuerza escénica. Genera un efecto visual de gran impacto en todo aquel que la visita y es un lugar que, sin duda, rompe con cualquier idea sobre lo que puede esconder un centro educativo en pleno funcionamiento.

¿Cuándo se puede visitar?

El recorrido por el instituto también incluye la exposición 'Las raíces de la ciencia', en la que se repasa la historia de la enseñanza desde el punto de vista científico. Las visitas al público general se realizan los jueves y viernes de 16:30 a 18:00 horas con entrada gratuita en iessanisidromuseo@gmail.com.

Para visitar en grupo es necesario hacer una reserva anticipada con al menos de 24 horas de antelación. En el número 38 de la calle Toledo, a pocos minutos de La Latina, se esconde esta joya que podrá visitarse hasta junio de este año 2026.