COMPETENCIAS MUNICIPALES
Almeida reclama una financiación "del siglo XXI" para cubrir las "incumbencias" reales de los ayuntamientos
El vicesecretario del PP, Elías Bendodo, acusa al Gobierno de Sánchez de aplicar una "ley del castigo" contra los territorios donde no gobierna el PSOE, obstaculizando la actualización normativa
EFE
El Partido Popular ha lanzado una ofensiva política desde Barcelona para reclamar al Ejecutivo de Pedro Sánchez una "reforma simultánea" de la financiación local y autonómica. El vicesecretario de Política Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo, ha denunciado públicamente el "hartazgo, cansancio e indignación" de las entidades municipales y ha exigido un sistema de reparto de recursos que sea una "financiación justa para todos". Según el dirigente popular, el Gobierno central está bloqueando esta actualización normativa como una medida de represalia política tras los resultados de las últimas elecciones municipales.
Según el dirigente popular, el Gobierno central está bloqueando esta actualización normativa como una medida de represalia política tras los resultados de las últimas elecciones municipales.
Consenso en la Federación Española de Municipios y Provincias sobre la suficiencia financiera
La formación subraya que existe un acuerdo sin precedentes en el seno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), donde partidos de todas las ideologías, incluyendo a los socios parlamentarios del Gobierno, han votado a favor de mejorar los recursos de los ayuntamientos.
Bendodo ha enfatizado que el presidente del Gobierno aplica una "ley del castigo" en aquellos territorios donde no gobierna el PSOE, convirtiendo una necesidad administrativa en un conflicto ideológico. Esta parálisis financiera afecta directamente a la capacidad de los alcaldes para ofrecer servicios públicos de calidad a sus vecinos.
Asunción de competencias en el ámbito municipal
Durante una mesa redonda en la que participaron figuras clave como José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, y Xavier García Albiol, alcalde de Badalona, se puso de manifiesto que los consistorios asumen la gestión de muchos asuntos que no son de su "competencia", pero sí de su "incumbencia". Los líderes locales explicaron que los ayuntamientos son la primera puerta a la que llaman los ciudadanos, asumiendo gastos que no les corresponden legalmente. Un ejemplo crítico es la gestión de hospitales y residencias de ancianos por parte de municipios que no reciben la transferencia de fondos necesaria del Estado ni de las autonomías.
La presidenta de la FEMP, María José García Pelayo, ha instado a establecer un calendario urgente para esta reforma, pidiendo que se simplifique la burocracia que asfixia la gestión municipal. El PP defiende que el mundo local necesita un marco normativo "adaptado al siglo XXI" que reconozca la mayoría de edad de los ayuntamientos. La formación concluye que los municipios españoles no aspiran a ser más que nadie, pero se plantan con firmeza para "no aceptar ser menos que nadie" en el reparto de la riqueza nacional.
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