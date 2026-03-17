Alcobendas reivindica sus primeros 1.000 días con deuda cero, superávit y 10.000 viviendas en marcha

La alcaldesa de Alcobendas, Rocío García Alcántara, ha hecho balance este martes de sus primeros 1.000 días al frente del Ayuntamiento con un mensaje claro: el Gobierno local quiere presentarse como una administración de gestión, inversión y proyectos en marcha. "Estoy muy orgullosa estoy de lo que hemos conseguido en solo 1000 días cuando aún falta año y medio de legislatura", aseguró durante su comparecencia este martes en la sala de Autoridades del propio consistorio en la que defendió la "rendición de cuentas, la transparencia y estar en contacto con los ciudadanos".

Todos los miércoles, García Alcántara, a través de la iniciativa 'Tu alcaldesa te escucha', recibe en su despacho a los vecinos que solicitan cita, una fórmula de atención directa que, según destacó, ya le ha permitido atender a 900 ciudadanos, responder más de 1.500 consultas por correo y redes sociales y mantener contacto con 300 empresas, comercios y asociaciones.

Rocío García Alcántara atiende a vecinos en su despacho dentro del programa ‘Tu alcaldesa te escucha’, una de sus principales iniciativas de cercanía. / Ayuntamiento de Alcobendas

La regidora situó en el centro de ese balance el grado de cumplimiento del programa electoral. Según detalló, de los 123 compromisos adquiridos al inicio del mandato, 77 están cumplidos al 100 %, 39 están en ejecución y cuatro han sido descartados por "conveniencia política". "Puedo anunciar que ya se ha cumplido el 81 % del programa electoral en menos de tres años", afirmó.

Menos impuestos, deuda cero y más músculo económico

Uno de los mensajes que destacó la edil de Alcobendas fue el económico. El Ayuntamiento, según expuso, llega a este balance con deuda cero, un superávit de 12 millones de euros y una situación financiera que, a su juicio, permite afrontar nuevas inversiones sin renunciar a la bajada de impuestos.

El Gobierno municipal sostiene además que la amortización de deuda, la congelación de tasas y la política fiscal aplicada hasta ahora han supuesto un ahorro de 25 millones de euros para las familias. García Alcántara insistió en que Alcobendas sigue siendo la ciudad con menor presión fiscal de la Comunidad de Madrid y recordó que el Consistorio ha bajado 12 veces los impuestos y tributos.

Con ese argumento sobre la mesa, avanzó un nuevo paso: tras el verano, el Ejecutivo llevará al Pleno una modificación de las ordenanzas fiscales para rebajar la carga tributaria a familias, autónomos y emprendedores. Ese discurso económico lo enlazó también con el empleo y el peso empresarial de la ciudad. El Ayuntamiento sitúa en 133.500 las personas que trabajan en Alcobendas y defiende que el municipio vive una situación de casi pleno empleo, con una tasa de paro del 5,4 %. La alcaldesa destacó además el papel de Alcobendas como referente empresarial y motor económico del norte de Madrid.

Vivienda y seguridad, dos ejes del mandato

Si hay un gran proyecto de ciudad que el Gobierno local quiere situar en primera línea es el de la vivienda. La alcaldesa anunció que Alcobendas ya tiene en marcha un programa estratégico para construir 10.000 viviendas en la próxima década, una de las apuestas con más peso político y urbanístico del mandato con el objetivo de dar respuesta a la demanda residencial de familias y jóvenes en la ciudad.

Dentro de ese plan, el Consistorio incluye nuevas promociones públicas, viviendas de alquiler asequible y el desarrollo de Los Carriles-Valgrande, donde se prevé la construcción de 8.600 viviendas. A eso se suman las promociones ya entregadas o en marcha y las 750 viviendas de alquiler impulsadas por la Comunidad de Madrid.

La construcción de más de 800 viviendas en Alcobendas es la prioridad del actual gobierno municipal. / Ayuntamiento de Alcobendas

La seguridad fue otro de los bloques fuertes del balance. El Gobierno municipal cifró en 8 millones de euros la inversión destinada a reforzar este área y defendió que Alcobendas es hoy una ciudad "más segura" que al inicio de la legislatura. Ese refuerzo se apoya, según explicó, en la incorporación de agentes, el despliegue de patrullas a pie y la puesta en marcha de la Oficina Antiocupación. El objetivo es cerrar el mandato con 50 nuevos policías locales incorporados desde el arranque de la legislatura.

La ciudad que viene: operación asfalto, limpieza y nuevos proyectos

El balance no se quedó en lo ya ejecutado. La alcaldesa aprovechó la comparecencia para poner fecha a algunas de las actuaciones que marcarán los próximos meses. Una de ellas es la nueva fase de la operación asfalto, que arrancará el 27 de marzo dentro de un plan global dotado con 22 millones de euros para actuar sobre 60 calles y 50 kilómetros de viales.

También avanzó el inicio, tras Semana Santa, de nuevas obras clave para la ciudad, como la ampliación de la recogida neumática en Distrito Norte o la transformación de la M-603 en el futuro Bulevar Madrid Norte.

En paralelo, el Ejecutivo local quiso subrayar el esfuerzo en limpieza urbana. El Ayuntamiento cifra en 4 millones de euros la inversión adicional destinada a reforzar este servicio durante la legislatura, a lo que se suma la renovación de 800 contenedores en 2025 y nuevas medidas para mejorar la recogida de residuos, el baldeo y la eliminación de pintadas. La alcaldesa defendió que ese esfuerzo "ya se va poco a poco notando en la ciudad", en un mensaje claramente dirigido a uno de los asuntos que más impacto tiene en el día a día vecinal.

En cuanto al parque forestal Princesa Leonor, la alcaldesa explicó que el Ayuntamiento ya ha remitido una primera carta a la Casa Real para invitar a la heredera a su futura inauguración y que, tras una buena acogida inicial, se ha enviado una segunda comunicación con más información sobre el proyecto, imágenes y una propuesta de fechas. García Alcántara aseguró que ve "una visión positiva" sobre una posible visita de la princesa a Alcobendas, aunque precisó que todo dependerá finalmente de la agenda y del protocolo de la Casa Real. En ese sentido, dejó claro que el Ayuntamiento se adaptará a esa eventual visita, aunque sin supeditar a ella la apertura del parque, al señalar que, si fuera necesario, incluso podrían celebrarse dos inauguraciones para no retrasar su puesta en marcha para los vecinos.

Parque Forestal Princesa Leonor, el nuevo gran pulmón verde de Alcobendas. / Ayuntamiento de Alcobendas

Otro de los asuntos mencionados es la tasa de basuras, la alcaldesa defendió que su implantación responde a una obligación legal estatal y enmarcó su discurso en el rechazo del Gobierno local a este gravamen, al que se ha referido en distintas ocasiones como el "basurazo de Pedro Sánchez". Según explicó, el Ayuntamiento apuró al máximo los plazos antes de aplicarlo y, una vez puesto en marcha, ha abierto conversaciones con el comercio local para paliar su impacto. En este contexto, el Consistorio ha anunciado que los recibos podrán domiciliarse desde 2026 con una bonificación del 2 %, en una medida que llega cuando la tasa ya es una realidad pese a la polémica que ha generado. Además, García Alcántara avanzó que el Ayuntamiento trabaja en una línea de ayudas para pymes, pequeños comercios y emprendedores, con la intención de activarla en septiembre, para compensar parte del coste que les ha supuesto este impuesto, al tiempo que estudia nuevas rebajas fiscales a través de las ordenanzas municipales.

Niños a la entrada del colegio en el inicio de las clases del curso 2025/2026, en Alcobendas, Madrid, el 8 de septiembre de 2025. / Europa Press

Familias, educación y deporte

La política de apoyo a las familias también ocupó un espacio destacado en el análisis. García Alcántara puso en valor el cheque familia de 500 euros por nacimiento o adopción, del que ya se habrían beneficiado más de 600 familias, y confirmó una nueva convocatoria para los próximos meses. También, destacó el refuerzo de campamentos, colonias urbanas y programas de conciliación, con la previsión de alcanzar las 2.000 plazas este verano, también en agosto.

La alcaldesa de Alcobendas, Rocío García Alcántara, durante la presentación del balance de sus primeros 1.000 días de mandato. / EPE

En educación, el Gobierno local reivindicó una inversión superior a 30 millones de euros y repasó actuaciones en colegios, institutos, becas y formación. Entre los anuncios, la alcaldesa confirmó que por primera vez se pondrá en marcha en septiembre, en la Universidad Popular Miguel Delibes (UPMD), la posibilidad de estudiar la ESO online.

El deporte fue otro de los apartados protagonistas, más aún después del reconocimiento a Alcobendas como Mejor Ciudad Europea del Deporte. El Ayuntamiento destacó inversiones ya realizadas en maquinaria e instalaciones y anunció 4 millones de euros adicionales para nuevas mejoras en pistas, campos, pádel y piscinas.

La alcaldesa cerró su balance con un mensaje centrado en la cercanía al vecino y en la modernización del Ayuntamiento. En ese tramo final, reivindicó el sello de transparencia logrado por el Consistorio, el despliegue del expediente electrónico a partir de junio y la consolidación de canales de atención ciudadana como el WhatsApp vecinal, que ya suma 4.700 usuarios y más de 19.000 consultas gestionadas.

En ese mismo objetivo de reforzar la administración municipal, García Alcántara también destacó una "oferta de empleo público histórica" de 359 plazas, con la que el Ayuntamiento aspira a renovar cerca del 25 % de la plantilla municipal con el objetivo de reforzar servicios e incorporar nuevo talento ante la jubilación de parte del personal con más experiencia. La oferta incluirá perfiles como técnicos jurídicos, TAC, ingenieros, abogados y personal administrativo, además de otros puestos necesarios en distintas áreas municipales, explicó a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA. Además, García Alcántara subrayó que el Consistorio quiere atraer nuevos profesionales "como hacen nuestras empresas" y cubrir vacantes clave en una administración que, según defendió, necesita relevo y especialización.

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"Creo que podemos estar tranquilos, satisfechos y orgullosos de que hemos llevado a cabo el 81 % del programa electoral", concluyó la regidora en una comparecencia con la que el Gobierno local ha querido convertir estos 1.000 días en un escaparate de gestión, cifras y anuncios de futuro.