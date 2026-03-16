PROTESTAS
Torrejón se compromete con los vecinos a modificar la Ronda Sur para aplacar el ruido
Ante las protestas vecinales, el Consistorio ha modificado el proyecto inicial para incluir medidas que reduzcan el impacto sonoro de la nueva carretera en el barrio de El Castillo
El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz se ha comprometido con los vecinos del barrio El Castillo a aumentar las pantallas acústicas y crear una zona arbolada entre la carretera y las viviendas para intentar aislarlas del ruido que generará la Ronda Sur una vez esté finalizada.
El Consistorio ha recordado en una nota que "esta nueva carretera es esencial para mejorar la fluidez del tráfico en toda la zona sur de la ciudad" y acabar con los atascos diarios en la rotonda del Polígono Las Monjas, avenida de la Luna-M206, rotonda de la Plaza del Progreso y carretera de Loeches.
Tal y como han añadido, "es imprescindible para mejorar la movilidad diaria de muchísimos torrejoneros de Soto Henares, Cañada, Rosario, Parque Cataluña, Torrenieve, Fresnos, San Benito y el propio barrio de El Castillo".
Protestas de vecinos
Sin embargo, la construcción de la nueva carretera ha levantado fuertes protestas por parte de los vecinos de El Castillo, ya que el arcén de la calzada estaría a escasos metros de las puertas de sus viviendas.
Por ello, el Consistorio ha asegurado que han aprobado una variación del proyecto inicial de cara a aumentar las pantallas acústicas y crear una zona arbolada entre la carretera y las casas para aplacar el potencial ruido que generarán los vehículos una vez la carretera esté en funcionamiento.
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