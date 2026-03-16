Súper Pepino, del CD Leganés, único representante madrileño en LaLiga de las Mascotas en Sevilla

La mascota del CD Leganés, Súper Pepino, será el único representante de clubes madrileños en la tercera edición de LaLiga de las Mascotas, un evento familiar que reunirá a algunas de las mascotas más emblemáticas del fútbol español el próximo 22 de marzo en el estadio de La Cartuja de Sevilla.

La cita, organizada por LaLiga tras el éxito de las dos primeras ediciones, contará con la participación de 16 mascotas de clubes del fútbol español, que competirán en diferentes pruebas pensadas para combinar espectáculo, entretenimiento y valores deportivos en una jornada dirigida especialmente al público infantil y familiar.

Entre los participantes estarán Granaín (Granada CF), Palmerín (Real Betis), Tamarro (FC Andorra), Pío Pío (UD Las Palmas), Koki (Córdoba CF), Pepe Zorrillo (Real Valladolid), Babazorro (Deportivo Alavés), La Sisa (Girona FC), Amunt (Valencia CF), Súper Boke (Málaga CF), Quecete (Albacete Balompié), Dimonió (RCD Mallorca), Txurdin (Real Sociedad), Caballati (AD Ceuta) y Datigol (Elche CF), además del propio Súper Pepino.

Durante el evento, las mascotas deberán demostrar sus habilidades en distintas pruebas como un circuito de habilidad, una batalla de baile, un tres en raya gigante, una carrera de camilleros, el shootout penalty, el desafío del balón NFL o el BKT Test, entre otras. Además de la competición, el evento contará con dos invitados especiales: Curro, la histórica mascota de la Expo de Sevilla, y KC Wolf, la mascota de los Kansas City Chiefs de la NFL, que aportará un toque internacional al espectáculo.

Súper Pepino, mascota del CD Leganés, durante un concurso de agilidad. / EFE/EPA/ ERIK S. LESSER

La jornada comenzará con la apertura de puertas a las 10:30 horas, momento en el que los asistentes podrán participar en un encuentro con las mascotas. El evento arrancará oficialmente a las 11:30 horas y tendrá una duración aproximada de dos horas. También se retransmitirá en directo, en castellano e inglés, a través del canal oficial de LaLiga en YouTube. Los aficionados podrán además votar a su mascota favorita a través de la aplicación MiLIGA, donde se concederá el Premio del Público, que reconoce valores como la simpatía, el esfuerzo o la conexión con los seguidores.

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Las entradas para asistir al evento están disponibles en la web del Real Betis Balompié desde cinco euros. La organización espera repetir el éxito de las ediciones anteriores, que reunieron a cerca de 3.000 y 4.500 espectadores, respectivamente.